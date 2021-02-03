В 13.00 начнется пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер расскажут о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.