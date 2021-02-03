С мая смогут вакцинироваться все желающие
В 13.00 состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
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