Ср, 3.02.2021
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Индрек Касела
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  • Уникальный комплекс для отдыха и проведения мероприятий в Ляэнемаа ищет новых хозяев
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Фото ⟩ Уникальный комплекс для отдыха и проведения мероприятий в Ляэнемаа ищет новых хозяев

Дом отдыха Villa Nõva. ФОТО: KV.EE

В деревне Ныва Ляэнеского уезда продается уникальная недвижимость: центр для отдыха Villa Nõva, передает Kodustiil.

В большом частном владении всего шесть построек: большой главный дом, баня, гостевой дом, мельница, она же - дом отдыха, каменный подвал и сарай-гараж.

Дом отдыха Villa Nõva. ФОТО: KV.EE

Главный дом общей площадью 504,8 м2 перестроен из старого, постройки 1918 года, хутора. Бревенчатые стены по-прежнему являются важной частью интерьера главного здания.

Дом отдыха Villa Nõva. ФОТО: KV.EE

Баня общей площадью 145 м2 была построена в 1985 году и состоит, кроме собственно дровяной бани и массажной ванны, из четырех спален и каминного зала. 

Дом отдыха Villa Nõva. ФОТО: KV.EE

Расположенный на участке гостевой дом также построен из досок 1918 года, оставшихся от снесенного хутора. В доме можно разместить до 12 человек.

Дом отдыха Villa Nõva. ФОТО: KV.EE

На протяжении многих лет Villa Nõva служила местом проведения различных крупных мероприятий. Здесь проводились свадьбы, юбилеи, семинары и конференции. С редким и очень перспективным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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