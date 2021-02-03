Город Таллинн и Utilitas приобретают контрольный пакет акций AS Tallinna Vesi

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что в результате этой сделки город Таллинн станет мажоритарным акционером АS Tallinna Vesi с долей в 52,35 процентов, а участие ООО Utilitas составит 17,65 процента. Общий объем сделки – 100,3 миллиона евро.

По словам мэра Михаила Кылварта, восстановление стратегической позиции города в предприятии, оказывающем жизненно важные услуги, невозможно переоценить. «Речь идет о разумной, с точки зрения Таллинна, финансовой инвестиции, которая обеспечит долгосрочный гарантированный доход и дополнительную прибыль. В то же время для нас было важно привлечь стратегического партнера, обладающего опытом управления предприятием, действующим на жестко регулируемом рынке. Это призвано поспособствовать развитию компании, а также соответствует ожиданиям акционеров, поскольку мы желали бы сохранить Tallinna Vesi статус биржевого предприятия. В предстоящие годы планируется увеличить инвестиции в его инфраструктуру. Важной задачей для нас является и снижение экологического влияния коммунального обслуживания в Таллинне. Мы благодарим долгосрочного партнера – United Utilities – за вклад в развитие и работу компании», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Сделка по приобретению акций АS Tallinna Vesi должна получить одобрение Таллиннского городского собрания, для чего Таллиннская городская управа подготовила проект соответствующего решения. Таллиннская городская управа представит законопроект данного решения для внесения в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания, которое состоится 11 февраля 2021 года.

Для завершения сделки по приобретению 35,3-процентной доли участия United Utilities необходимо заручиться разрешением на поглощение от департамента конкуренции. В случае выполнения всех условий, поглощение будет завершено предположительно в марте 2021 года. Исходя из изменения контрольного участия в предприятии, у города Таллинна и Utilitas возникнет обязательство представить акционерам АS Tallinna Vesi совместное предложение о приобретении акций, которое может быть отправлено после фактического приобретения доли United Utilities Tallinn B.V, и одобрения финансовой инспекции, необходимого для проведения публичной оферты. Предложение о приобретении акций и условия публичной оферты будут опубликованы отдельно, после согласования с финансовой инспекцией.

«Благодаря многолетнему опыту в секторе коммунального обслуживания мы сумеем, в сотрудничестве с городом, обеспечить таллиннцам по-прежнему высокое качество услуги водоснабжения. Наличие профессиональной опытной команды АО Tallinna Vesi позволяет нам рассчитывать на синергию и разноплановое развитие отраслей водоснабжения и энергетики. Это не только повысит эффективность в обеих сферах, но и позволит городу приблизиться к достижению целей по углеродной нейтральности, - сказал руководитель концерна Utilitas Прийт Койт. – Поставщики инфраструктурных услуг играют большую роль в снижении углеродного следа города, а синхронизация развития отраслей и позитивное совместное влияние безусловно будут этому способствовать».