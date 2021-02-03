Департамент обнаружил в системе ИД-карты критическую ошибку

По данным RIA, до обнаружения бреши воспользоваться уязвимостью в злонамеренных целях никто не успел.

Обнаружить опасную ошибку помогли ученые Тартуского университета, сообщили в департаменте государственных инфосистем.

В декабре партнер RIA сообщил об уязвимости в подключаемом модуле (программе, используемой для цифровой подписи электронной услуги ИД-карты) в браузерах Chrome, FireFox, Safari, Internet Explorer Edge и Edge Chromium.

Преступник мог воспользоваться уязвимостью подключаемого модуля, если бы он взял на себя управление, либо имел веб-сайт, где он мог бы пройти аутентификацию с помощью ИД-карты.

Если пользователь заходит на управляемый злоумышленником портал с помощью ИД-карты, злоумышленник может использовать информацию об операции аутентификации для входа в другую электронную службу от имени пользователя, без его ведома.

«По данным RIA уязвимостью никто не воспользовался. Ни одному пользователю не был нанесен ущерб. Брешь в системе безопасности была исправлена, и пользователям не о чем беспокоиться, - сказал руководитель отдела электронной идентификации RIA Марк Эрлих. - Речь идет о бреши, обнаружение которой потребовало бы больших усилий. Для теоретического злонамеренного ее использования необходимо было бы иметь контроль над сайтом, вход на который осуществляется с помощью ИД-карты».

По его словам, безопасность решений eID постоянно проверяется. «Если будет обнаружена брешь, о ней немедленно сообщат. Так государство может немедленно отреагировать и устранить проблему. Большое спасибо партнерам и ученым, которые обнаружили уязвимость до того, как ей воспользовались злоумышленники», - сказал Эрлих.