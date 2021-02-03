Фото ⟩ В Лондоне продается до безумия дорогой дом из стекла
В центре Лондона выставлен на продажу своеобразный дом со стеклянными стенами, он вместит даже две очень богатые семьи, передает Kodustiil.
В центре Лондона выставлен на продажу своеобразный дом со стеклянными стенами, он вместит даже две очень богатые семьи, передает Kodustiil.
Люди, живущие в домах с застекленными фасадами, должны опасаться бросающих камни прохожих. Живущие в доме, который сейчас продается в одном из самых престижных районов Лондона, должны постоянно соблюдать осторожность. А именно, все несущие конструкции этого дома, стоимость которого составляет 50 миллионов фунтов стерлингов или чуть более 56,6 миллионов евро, состоят из стекла.
В экологичном особняке общей площадью 1261 м2 восемь спален, пять гостиных, две кухни с открытой планировкой, обеденные зоны, два лифта, два домашних кинотеатра и кабинет. На подземной стоянке фантастически дорогого дома четыре парковочных места.
Кроме того, в доме есть два спа-центра с саунами, камеры паровой терапии, массажный кабинет, тренажерный зал и бассейн, передает nypost.com. Более того, кроме окон от пола до потолка в доме установлено много мансардных окон, которые добавляют жилому пространству простор, свет и воздушность. Уникальный проект дома создан архитектором Скоттом Браунриггом.