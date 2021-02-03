Фото, видео ⟩ На Ластекоду из-за подозрительного предмета из здания эвакуируют людей

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, около 13 часов предмет был вынесен с первого этажа одного из домов.

«Сейчас из дома эвакуируют людей. Кроме того, для людей ищут теплый автобус или место, куда они могли бы пойти», - сказал представитель департамента.

На месте происшествия находятся две бригады спасателей, а также полиция и саперная группа.