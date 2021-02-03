Ср, 3.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На Ластекоду из-за подозрительного предмета из здания эвакуируют людей
1 мин для прочтения

Фото, видео ⟩ На Ластекоду из-за подозрительного предмета из здания эвакуируют людей

В Таллинне на улице Ластекоду эвакуируют людей, поскольку в одном из зданий обнаружен предмет, похожий на гранату.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, около 13 часов предмет был вынесен с первого этажа одного из домов.

«Сейчас из дома эвакуируют людей. Кроме того, для людей ищут теплый автобус или место, куда они могли бы пойти», - сказал представитель департамента.

На месте происшествия находятся две бригады спасателей, а также полиция и саперная группа.

По словам полиции, в 12.56 поступило сообщение о том, что в центре Таллинна на улице Ластекоду в доме найден подозрительный предмет. Сразу же была организована экстренная эвакуация людей из здания.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back