Ср, 3.02.2021
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Индрек Касела
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Дания введет электронные сертификаты о прививке от COVID-19

Безлюдные улицы Копенгагена. ФОТО: RITZAU SCANPIX/via REUTERS

Власти Дании введут электронные сертификаты с данными о прививке от COVID-19, об этом пишет DW со ссылкой на министерство финансов страны.

Одна из целей - позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Первым шагом станет открытие на портале системы здравоохранения в конце февраля раздела, где жители смогут найти данные о своей прививке от COVID-19. Создание электронных сертификатов и соответствующего приложения для смартфонов может занять еще три-четыре месяца.

В Дании уже существует онлайн-платформа, где каждый может просмотреть и при необходимости распечатать информацию о своем тесте на коронавирус, новый проект должен выглядеть подобным образом.

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