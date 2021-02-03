Дания введет электронные сертификаты о прививке от COVID-19
Власти Дании введут электронные сертификаты с данными о прививке от COVID-19, об этом пишет DW со ссылкой на министерство финансов страны.
Власти Дании введут электронные сертификаты с данными о прививке от COVID-19, об этом пишет DW со ссылкой на министерство финансов страны.
Одна из целей - позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Первым шагом станет открытие на портале системы здравоохранения в конце февраля раздела, где жители смогут найти данные о своей прививке от COVID-19. Создание электронных сертификатов и соответствующего приложения для смартфонов может занять еще три-четыре месяца.
В Дании уже существует онлайн-платформа, где каждый может просмотреть и при необходимости распечатать информацию о своем тесте на коронавирус, новый проект должен выглядеть подобным образом.