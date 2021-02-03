Ср, 3.02.2021
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Майлис Репс
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Нападающий Ханнес Аниер подписал контракт с "Левадией"

Ханнес Аниер. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннская "Левадия" объявила о заключении контракта с нападающим Ханнесом Аниером (28), который стал уже 11-м по счету новичком клуба в зимнее межсезонье, пишет Rus.ERR.

Соглашение Аниера с клубом заключено на год с возможностью продления еще на один сезон, сообщила в среду пресс-служба "Левадии".

Минувший сезон Ханнес Аниер провел в "Калеве", который по итогам чемпионата вылетел в первую лигу. На счету нападающего девять голов в 23 матчах.

"Левадия" завершила прошлый чемпионат на третьем месте.

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