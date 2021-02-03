Это возможно: как уложить плитку на кухне за 15 минут
Если вы ищете быстрый и простой способ изменить интерьер кухни, это вполне возможно, рекомендует Kodustiil.
Если вы ищете быстрый и простой способ изменить интерьер кухни, это вполне возможно, рекомендует Kodustiil.
Живущая в Англии Лайза Уильямс-Кастл поделилась в соцсетях видео о том, как она за 15 минут покрыла плиткой кухонный фартук. Если вы думаете, что это невозможно, то вы думаете правильно: она использовала не ту керамическую плитку, которая продается в строительных магазинах. Вы можете последовать примеру Лайзы и быстро изменить вид вашей кухни, пишет The Sun.
Наклейки-стикеры, напоминающие глянцевую белую настенную плитку, могут купить все желающие. Они продаются в различных интернет-магазинах. Самое главное - правильно подобрать рисунок и цвет такой псевдоплитки к интерьеру вашей кухни. Кроме того, наклейки держатся на любой поверхности. «Это очень эффективный, недорогой и простой способ надолго изменить вашу кухню», - сказала Кастл.
Пользователи социальных сетей с радостью делятся советом англичанки. На сегодняшний день видео собрало более 2300 лайков. «Эта кухня потрясающая. Я только что заказала такую же настенную плитку», - написал один комментатор.