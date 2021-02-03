В январе через Таллиннский вытрезвитель прошли 516 человека

Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 13 — пятеро жителей Латвии, трое из Беларуси, двое из Литвы, двое жителей Украины и один гражданин Бразилии. Жителей Финляндии на этот раз в вытрезвителе не оказалось, с большой вероятностью это связано с ограничениями в пересечении границы.

В декабре полиция Таллинна доставила в вытрезвитель 571 человека, в том числе 65 женщин. Иностранцев было 24: 10 из них оказались жителями Украины, трое — Азербайджана, четверо — Латвии, двое — Литвы и по одному из Индии, Великобритании, Египта, Армении и Узбекистана.

Статистика показывает, что несмотря на установленные в стране ограничения и распространение коронавируса, существенного снижения употребления алкоголя заметно не было, и в прошлом году полиция доставила в Таллиннский вытрезвитель рекордное количество клиентов - 6790.

Ежегодно в Таллиннский вытрезвитель доставляют на протрезвление пять-шесть тысяч человек, в течение прошлого года их было 6790, в том числе 840 женщин и 208 иностранцев. В позапрошлом году вытрезвление потребовалось 6371 лицам, что на 6,4 процента больше, чем в 2018, когда в вытрезвитель за год доставили 5962 человек. В 2017 году клиентов вытрезвителя было 5420.

В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя было установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность помещенных вытрезвляться и следить за состоянием их здоровья.