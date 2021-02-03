Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, бомбовая угроза и очередные жертвы Covid-19

В Эстонии скончались девять пациентов с COVID-19, заразились 688

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества. Читать далее...

С мая смогут вакцинироваться все желающие

В 13.00 состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Кландорф, посоветовавший пенсионерке ездить на такси, принес извинения

Калле Кландорф, вице-мэр Таллинна, ответственный за содержание дорог и улиц, приносит извинения от имени города за работу, не выполненную владельцами участка на улице Юхкентали, то есть за неочищенный от снега тротуар, затруднивший передвижение по улицам города. Также вице-мэр призывает всех владельцев недвижимости выполнять свои обязательства и содержать тротуары, прилегающие к их собственности, проходимыми и чистыми. Читать далее...

Фото, видео 〉 На Ластекоду из-за подозрительного предмета из здания эвакуируют людей

В Таллинне на улице Ластекоду эвакуировали людей, поскольку в одном из зданий был обнаружен предмет, похожий на гранату. Читать далее...

Департамент обнаружил в системе ИД-карты критическую ошибку

В конце января Департамент государственных инфосистем (RIA) обновил расширение браузера для использования ИД-карты, чтобы исправить критическую ошибку, которая позволяла злоумышленнику войти в электронные службы от имени пользователя. Читать далее...

«Путина впечатлит только солидарный ответ Запада»: что пишут мировые СМИ о суде над Навальным

Новость о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному попала на передовицы многих международных изданий. Читать далее...

Таави Аас: никакого временного снижения налогов для сферы обслуживания!

Что намерено предпринять Министерство экономики, чтобы начать выравнивать экономическую ситуацию в стране? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас. Смотрите видео!

Скандал с такси 〉 Вице-мэр Таллина Калле Кландорф не намерен подавать в отставку

Вызвавший недовольство общественности и недоверие четырех фракций Таллинского горсобрания вице-мэр Калле Кландорф сам подавать в отставку не намерен. Он пояснил, что женщина, о которой шла речь в телевизионном сюжете, имеет инвалидность, а таким людям город оплачивает пользование инватакси. Читать далее...

Город Таллинн и Utilitas приобретают контрольный пакет акций AS Tallinna Vesi

В среду Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АS Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn B.V – по цене 14,20 евро за акцию. Читать далее...

Виктория Ладынская-Кубитс примкнула к «Правым»