Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, бомбовая угроза и очередные жертвы Covid-19
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества. Читать далее...
В 13.00 состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...
Калле Кландорф, вице-мэр Таллинна, ответственный за содержание дорог и улиц, приносит извинения от имени города за работу, не выполненную владельцами участка на улице Юхкентали, то есть за неочищенный от снега тротуар, затруднивший передвижение по улицам города. Также вице-мэр призывает всех владельцев недвижимости выполнять свои обязательства и содержать тротуары, прилегающие к их собственности, проходимыми и чистыми. Читать далее...
В Таллинне на улице Ластекоду эвакуировали людей, поскольку в одном из зданий был обнаружен предмет, похожий на гранату. Читать далее...
В конце января Департамент государственных инфосистем (RIA) обновил расширение браузера для использования ИД-карты, чтобы исправить критическую ошибку, которая позволяла злоумышленнику войти в электронные службы от имени пользователя. Читать далее...
Новость о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному попала на передовицы многих международных изданий. Читать далее...
Что намерено предпринять Министерство экономики, чтобы начать выравнивать экономическую ситуацию в стране? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас. Смотрите видео!
Вызвавший недовольство общественности и недоверие четырех фракций Таллинского горсобрания вице-мэр Калле Кландорф сам подавать в отставку не намерен. Он пояснил, что женщина, о которой шла речь в телевизионном сюжете, имеет инвалидность, а таким людям город оплачивает пользование инватакси. Читать далее...
В среду Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АS Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn B.V – по цене 14,20 евро за акцию. Читать далее...
Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс присоединилась к внутрипартийному объединению «Отечества» под названием «Правые». Читать далее...
Мальтийская программа гражданства для инвесторов или так называемая схема золотых паспортов, вопреки противостоянию Европейской комиссии дала российским олигархам возможность получить паспорта ЕС. Читать далее...
Фракции четырех партий в горсобрании Таллинна выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки вице-мэра Калле Кландорфа. Читать далее...
Вчера во время слушания дела об освобождении из-под стражи бизнесмена Хиллара Тедера неожиданно стало известно, что участником одного из эпизодов уголовного дела является бывший гендиректор Федеральной службы безопасности США (ФБР) Луис Фри, который был нанят бывшим министром финансов Мартином Хельме для востребования ущерба, нанесенного в связи с международным скандалом об отмывании денег в эстонских банка. Читать далее...
В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston. Читать далее...
По словам члена Европарламента Рихо Терраса, как Эстонии, так и Европейскому союзу нужно быть более конкретными по отношению к происходящему в России.
Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе. Читать далее...
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