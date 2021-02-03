Ср, 3.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, состояние столичных тротуаров и очередные жертвы Covid-19
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Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, состояние столичных тротуаров и очередные жертвы Covid-19

Сугробы. Иллюстративное фото. ФОТО: Михкель Марипуу

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 февраля.

Кландорф, посоветовавший пенсионерке ездить на такси, принес извинения

Калле Кландорф, вице-мэр Таллинна, ответственный за содержание дорог и улиц, приносит извинения от имени города за работу, не выполненную владельцами участка на улице Юхкентали, то есть за неочищенный от снега тротуар, затруднивший передвижение по улицам города. Также вице-мэр призывает всех владельцев недвижимости выполнять свои обязательства и содержать тротуары, прилегающие к их собственности, проходимыми и чистыми. Читать далее...

Скандал с такси 〉 Вице-мэр Таллина Калле Кландорф не намерен подавать в отставку

Вызвавший недовольство общественности и недоверие четырех фракций Таллинского горсобрания вице-мэр Калле Кландорф сам подавать в отставку не намерен. Он пояснил, что женщина, о которой шла речь в телевизионном сюжете, имеет инвалидность, а таким людям город оплачивает пользование инватакси. Читать далее...

Четыре партии в горсобрании Таллинна требуют отставки Калле Кландорфа

Фракции четырех партий в горсобрании Таллинна выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки вице-мэра Калле Кландорфа. Читать далее...

ФОТО И ОЦЕНКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 〉 Состояние таллиннских тротуаров оставляет желать лучшего

В связи со вчерашним сюжетом передачи Reporter о застрявшей в снежном плену пенсионерке Postimees попросил читателей прислать снимки труднопроходимых мест в столице. В редакцию поступили десятки сообщений. Читать далее...

В Эстонии скончались девять пациентов с COVID-19, заразились 688

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества. Читать далее...

Департамент обнаружил в системе ИД-карты критическую ошибку

В конце января Департамент государственных инфосистем (RIA) обновил расширение браузера для использования ИД-карты, чтобы исправить критическую ошибку, которая позволяла злоумышленнику войти в электронные службы от имени пользователя. Читать далее...

С мая смогут вакцинироваться все желающие

В 13.00 состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Фото, видео 〉 На Ластекоду из-за подозрительного предмета из здания эвакуируют людей

В Таллинне на улице Ластекоду эвакуировали людей, поскольку в одном из зданий был обнаружен предмет, похожий на гранату. Читать далее...

«Путина впечатлит только солидарный ответ Запада»: что пишут мировые СМИ о суде над Навальным

Новость о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному попала на передовицы многих международных изданий. Читать далее...

Таави Аас: никакого временного снижения налогов для сферы обслуживания!

Что намерено предпринять Министерство экономики, чтобы начать выравнивать экономическую ситуацию в стране? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас. Смотрите видео!

Город Таллинн и Utilitas приобретают контрольный пакет акций AS Tallinna Vesi

В среду Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АS Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn B.V – по цене 14,20 евро за акцию. Читать далее...

Виктория Ладынская-Кубитс примкнула к «Правым»

Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс присоединилась к внутрипартийному объединению «Отечества» под названием «Правые». Читать далее...

Получение гражданства Евросоюза — это лишь вопрос денег

Мальтийская программа гражданства для инвесторов или так называемая схема золотых паспортов, вопреки противостоянию Европейской комиссии дала российским олигархам возможность получить паспорта ЕС. Читать далее...

В деле Porto Franco фигурирует имя бывшего гендиректора ФБР

Вчера во время слушания дела об освобождении из-под стражи бизнесмена Хиллара Тедера неожиданно стало известно, что участником одного из эпизодов уголовного дела является бывший гендиректор Федеральной службы безопасности США (ФБР) Луис Фри, который был нанят бывшим министром финансов Мартином Хельме для востребования ущерба, нанесенного в связи с международным скандалом об отмывании денег в эстонских банка. Читать далее...

В Эстонии задержали грузовик, начиненный контрабандой

В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston. Читать далее...

Рихо Террас: бездействие Европы только придает России смелости

По словам члена Европарламента Рихо Терраса, как Эстонии, так и Европейскому союзу нужно быть более конкретными по отношению к происходящему в России.

Вызвавший волнения Закон об именах возвращен в министерство

Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе. Читать далее...

Яак Ааб отучит Ида-Вирумаа от сланца

Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) рассказал в интервью Postimees, что ищет способы ускорить получение европособий для Ида-Вирумаа. Читать далее...

Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее

Премьер-министр Кая Каллас в передаче «В студии премьер-министр» радиостанции Vikerraadio сказала, что правительство может уточнить план вакцинации. Читать далее...

Справка из российской больницы или тест на границе в Нарве: как прибывающие из России могут сократить время самоизоляции?

Люди, которые въезжают в Эстонию из России, должны десять дней находиться на самоизоляции. Изоляцию можно сократить и сделать не такой строгой, если предъявить тест на коронавирус. Теперь при некоторых условиях в Эстонии принимаются результаты иностранных тестов, в том числе российских. А если их нет, пройти тестирование можно прямо в нарвском погранпункте. Читать далее...

Новые коронаограничения: полиция задействует почти 40 дополнительных патрулей

Департамент полиции и погранохраны для проверки соблюдения ограничений, введенных правительством для предотвращения распространения коронавируса, во всей Эстонии задействует дополнительно до 39 полицейских патрулей. Читать далее...

Коронавирус в Таллинне: случаи заражения зафиксированы в 34 школах

Если месяц назад заболеваемость коронавирусом в Таллинне росла, на данный момент ситуация стабилизировалась, сказала координатор профилактики коронавируса в городе Эстер Эпик. Читать далее...

КОРОНАВИРУС В ОЧЕРЕДНОЙ ШКОЛЕ 〉 Большая часть классов отправилась домой среди учебного дня

Сегодня несколько классов Эльваской гимназии были отправлены домой в середине учебного дня из-за распространения коронавируса. Читать далее...

В Евросоюзе вслед за США анонсировали новые санкции против Кремля из-за приговора Навальному

Вслед за США о необходимости введения новых санкций против Кремля заявили в странах Евросоюза. Читать далее...

НЕ УШЕЛ В САМОИЗОЛЯЦИЮ 〉 Департамент здоровья возбудил дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу

Департамент здоровья решил возбудить дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), который не ушел в назначенную ему самоизоляцию. Читать далее...

Врач, сделавшая прививку российскому генконсулу, лишилась руководящей должности

Врач Ида-Вируской центральной больницы, который внепланово вакцинировал генконсула России, освобождена от должности заведующей пульмонологией, но продолжает работать в больнице. Читать далее...

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