Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, состояние столичных тротуаров и очередные жертвы Covid-19

Город Таллинн и Utilitas приобретают контрольный пакет акций AS Tallinna Vesi

В среду Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АS Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn B.V – по цене 14,20 евро за акцию. Читать далее...

Виктория Ладынская-Кубитс примкнула к «Правым»

Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс присоединилась к внутрипартийному объединению «Отечества» под названием «Правые». Читать далее...

Получение гражданства Евросоюза — это лишь вопрос денег

Мальтийская программа гражданства для инвесторов или так называемая схема золотых паспортов, вопреки противостоянию Европейской комиссии дала российским олигархам возможность получить паспорта ЕС. Читать далее...

В деле Porto Franco фигурирует имя бывшего гендиректора ФБР

Вчера во время слушания дела об освобождении из-под стражи бизнесмена Хиллара Тедера неожиданно стало известно, что участником одного из эпизодов уголовного дела является бывший гендиректор Федеральной службы безопасности США (ФБР) Луис Фри, который был нанят бывшим министром финансов Мартином Хельме для востребования ущерба, нанесенного в связи с международным скандалом об отмывании денег в эстонских банка. Читать далее...

В Эстонии задержали грузовик, начиненный контрабандой

В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston. Читать далее...

Рихо Террас: бездействие Европы только придает России смелости

По словам члена Европарламента Рихо Терраса, как Эстонии, так и Европейскому союзу нужно быть более конкретными по отношению к происходящему в России.

Вызвавший волнения Закон об именах возвращен в министерство

Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе. Читать далее...

Яак Ааб отучит Ида-Вирумаа от сланца

Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) рассказал в интервью Postimees, что ищет способы ускорить получение европособий для Ида-Вирумаа. Читать далее...

Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее

Премьер-министр Кая Каллас в передаче «В студии премьер-министр» радиостанции Vikerraadio сказала, что правительство может уточнить план вакцинации. Читать далее...

Справка из российской больницы или тест на границе в Нарве: как прибывающие из России могут сократить время самоизоляции?

Люди, которые въезжают в Эстонию из России, должны десять дней находиться на самоизоляции. Изоляцию можно сократить и сделать не такой строгой, если предъявить тест на коронавирус. Теперь при некоторых условиях в Эстонии принимаются результаты иностранных тестов, в том числе российских. А если их нет, пройти тестирование можно прямо в нарвском погранпункте. Читать далее...

Новые коронаограничения: полиция задействует почти 40 дополнительных патрулей

Департамент полиции и погранохраны для проверки соблюдения ограничений, введенных правительством для предотвращения распространения коронавируса, во всей Эстонии задействует дополнительно до 39 полицейских патрулей. Читать далее...

Коронавирус в Таллинне: случаи заражения зафиксированы в 34 школах

Если месяц назад заболеваемость коронавирусом в Таллинне росла, на данный момент ситуация стабилизировалась, сказала координатор профилактики коронавируса в городе Эстер Эпик. Читать далее...

КОРОНАВИРУС В ОЧЕРЕДНОЙ ШКОЛЕ 〉 Большая часть классов отправилась домой среди учебного дня

Сегодня несколько классов Эльваской гимназии были отправлены домой в середине учебного дня из-за распространения коронавируса. Читать далее...

В Евросоюзе вслед за США анонсировали новые санкции против Кремля из-за приговора Навальному

Вслед за США о необходимости введения новых санкций против Кремля заявили в странах Евросоюза. Читать далее...

НЕ УШЕЛ В САМОИЗОЛЯЦИЮ 〉 Департамент здоровья возбудил дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу

Департамент здоровья решил возбудить дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), который не ушел в назначенную ему самоизоляцию. Читать далее...

Врач, сделавшая прививку российскому генконсулу, лишилась руководящей должности

Врач Ида-Вируской центральной больницы, который внепланово вакцинировал генконсула России, освобождена от должности заведующей пульмонологией, но продолжает работать в больнице. Читать далее...