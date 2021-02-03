Картина дня: скандал вокруг вице-мэра, состояние столичных тротуаров и очередные жертвы Covid-19
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 февраля.
Калле Кландорф, вице-мэр Таллинна, ответственный за содержание дорог и улиц, приносит извинения от имени города за работу, не выполненную владельцами участка на улице Юхкентали, то есть за неочищенный от снега тротуар, затруднивший передвижение по улицам города. Также вице-мэр призывает всех владельцев недвижимости выполнять свои обязательства и содержать тротуары, прилегающие к их собственности, проходимыми и чистыми. Читать далее...
Вызвавший недовольство общественности и недоверие четырех фракций Таллинского горсобрания вице-мэр Калле Кландорф сам подавать в отставку не намерен. Он пояснил, что женщина, о которой шла речь в телевизионном сюжете, имеет инвалидность, а таким людям город оплачивает пользование инватакси. Читать далее...
Фракции четырех партий в горсобрании Таллинна выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки вице-мэра Калле Кландорфа. Читать далее...
В связи со вчерашним сюжетом передачи Reporter о застрявшей в снежном плену пенсионерке Postimees попросил читателей прислать снимки труднопроходимых мест в столице. В редакцию поступили десятки сообщений. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества. Читать далее...
В конце января Департамент государственных инфосистем (RIA) обновил расширение браузера для использования ИД-карты, чтобы исправить критическую ошибку, которая позволяла злоумышленнику войти в электронные службы от имени пользователя. Читать далее...
В 13.00 состоялась пресс-конференция, на которой министр здравоохранения и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...
В Таллинне на улице Ластекоду эвакуировали людей, поскольку в одном из зданий был обнаружен предмет, похожий на гранату. Читать далее...
Новость о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному попала на передовицы многих международных изданий. Читать далее...
Что намерено предпринять Министерство экономики, чтобы начать выравнивать экономическую ситуацию в стране? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас. Смотрите видео!
В среду Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего крупного акционера АS Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn B.V – по цене 14,20 евро за акцию. Читать далее...
Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс присоединилась к внутрипартийному объединению «Отечества» под названием «Правые». Читать далее...
Мальтийская программа гражданства для инвесторов или так называемая схема золотых паспортов, вопреки противостоянию Европейской комиссии дала российским олигархам возможность получить паспорта ЕС. Читать далее...
Вчера во время слушания дела об освобождении из-под стражи бизнесмена Хиллара Тедера неожиданно стало известно, что участником одного из эпизодов уголовного дела является бывший гендиректор Федеральной службы безопасности США (ФБР) Луис Фри, который был нанят бывшим министром финансов Мартином Хельме для востребования ущерба, нанесенного в связи с международным скандалом об отмывании денег в эстонских банка. Читать далее...
В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston. Читать далее...
По словам члена Европарламента Рихо Терраса, как Эстонии, так и Европейскому союзу нужно быть более конкретными по отношению к происходящему в России.
Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе. Читать далее...
Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) рассказал в интервью Postimees, что ищет способы ускорить получение европособий для Ида-Вирумаа. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас в передаче «В студии премьер-министр» радиостанции Vikerraadio сказала, что правительство может уточнить план вакцинации. Читать далее...
Люди, которые въезжают в Эстонию из России, должны десять дней находиться на самоизоляции. Изоляцию можно сократить и сделать не такой строгой, если предъявить тест на коронавирус. Теперь при некоторых условиях в Эстонии принимаются результаты иностранных тестов, в том числе российских. А если их нет, пройти тестирование можно прямо в нарвском погранпункте. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны для проверки соблюдения ограничений, введенных правительством для предотвращения распространения коронавируса, во всей Эстонии задействует дополнительно до 39 полицейских патрулей. Читать далее...
Если месяц назад заболеваемость коронавирусом в Таллинне росла, на данный момент ситуация стабилизировалась, сказала координатор профилактики коронавируса в городе Эстер Эпик. Читать далее...
Сегодня несколько классов Эльваской гимназии были отправлены домой в середине учебного дня из-за распространения коронавируса. Читать далее...
Вслед за США о необходимости введения новых санкций против Кремля заявили в странах Евросоюза. Читать далее...
Департамент здоровья решил возбудить дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), который не ушел в назначенную ему самоизоляцию. Читать далее...
Врач Ида-Вируской центральной больницы, который внепланово вакцинировал генконсула России, освобождена от должности заведующей пульмонологией, но продолжает работать в больнице. Читать далее...
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