Ср, 3.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кландорф, посоветовавший пенсионерке ездить на такси, принес извинения
3 мин для прочтения

Кландорф, посоветовавший пенсионерке ездить на такси, принес извинения

Зима. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Отвечающий за состояние столичных дорог и улиц вице-мэр Калле Кландорф от имени города приносит извинения за невыполненную работу собственника недвижимости, расположенной на улице Юхкентали – в частности, за неочищенный от снега тротуар, из-за чего было затруднено передвижение по улице нуждающегося в помощи человека. В то же время, вице-мэр призывает собственников недвижимости к выполнению своих обязанностей – содержать прилегающие к дому тротуары чистыми.

«Прошу прощения, если мои слова вызвали ощущение, что город или я лично не заботимся о пожилых людях или других жителях города, которым из-за обилия снега сложно передвигаться по улицам. Конечно, это не так. Во время интервью я исходил из дошедшей до меня на тот момент информации и имел в виду возможность использования социального транспорта, которую город предлагает людям с недостатками здоровья, – сказал Кландорф. – Мы принимаем всю критику, ведь для горожан и участников движения важно, чтобы улицы и тротуары были чистыми, вне зависимости от того, чья это обязанность. Как город в своей деятельности руководствуется законами и обязанностями, так и горожане должны выполнять определенные обязательства как граждане и владельцы недвижимости. В зимний период одна из таких обязанностей – уборка снега».

«Нам очень жаль, что возникла подобная ситуация. Приносим извинения за частного собственника, который не выполнил свои обязанности, то есть не очистил от снега прилегающий к дому тротуар, в связи с чем жителю города было сложно добраться до медицинского учреждения, – отметил вице-мэр. – Таллинн предлагает нуждающимся услугу социального транспорта. Люди, которые в силу глубокой или тяжелой степени недостатка здоровья не могут пользоваться общественным или личным транспортом, наряду с внеплановыми перевозками, осуществляемыми в определенном объеме бесплатно, имеют возможность пользоваться и услугой такси. Эти расходы в объеме до 190 евро в месяц покрывает город».

«Договорные партнеры Таллинна 24 часа в сутки и семь дней в неделю прилагают усилия к тому, чтобы содержать дороги в порядке, в том числе, чтобы тротуары, пешеходно-велосипедные дорожки и автомобильные дороги были чистыми. Следует признать, что в условиях продолжительного и интенсивного снегопада мы не можем обеспечить абсолютную чистоту улиц, однако мы круглосуточно работаем ради этого, – подчеркнул Кландорф. – Уже на протяжении нескольких дней в Таллинне наблюдается обильный снегопад, что бросает серьезный вызов фирмам, занимающимся обслуживанием дорог. Уборка снега и противогололедная обработка осуществляются круглосуточно, с улиц уже вывезено свыше 30 000 м3 снега».

Согласно правилам благоустройства Таллинна, владелец недвижимости должен осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью. Для борьбы с гололедом можно использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами недвижимости гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ. При желании владелец недвижимости может заказать выполнение работ по благоустройству своей территории (очистка снега и борьба с гололедом) у города за отдельную плату. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка примыкает к магистрали, по которой пролегают маршруты общественного транспорта, или же с районной управой – если дорожка граничит с внутриквартальной проезжей частью.

Ведется постоянный мониторинг погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности гололеда вся имеющаяся снегоуборочная техника выходит на улицы. За последние сутки в уборке было задействовано 109 единиц техники, взята в аренду техника для вывоза снега. Также привлечены 36 бригад ручной уборки снега в составе 77 человек. По состоянию на сегодняшний день из города вывезено уже свыше 32 209 м3 снега, из них 5881 м3 – за последние сутки.

Столичные магистрали преимущественно обработаны хлоридами, обслуживаемые городом пешеходно-велосипедные дорожки очищены, работа продолжается в соответствии с уборочными циклами. Поскольку снега много, основные ресурсы направлены на расширение проезжей части и вывоз снега с парковочных мест. Вывозятся сугробы с островков безопасности и перекрестков, а также снег, перемещенный владельцами недвижимости на принадлежащую городу территорию. В последующие дни в приоритете будет расширение полос движения, расчистка парковочных мест, а также дополнительное обслуживание пешеходно-велосипедных дорожек.

Таллинн разделен на пять зон уборки, на которых договорные партнеры города осуществляют уборку снега и противогололедную обработку следующим образом: в центре города (в т.ч. в Старом городе) этим занимается предприятие Tänavapuhastuse AS, в западной и северной части города Eesti Keskkonnateenused AS, в восточной и южной зоне – Tallinna Kommunaalteenused OÜ.

На круглогодичное обслуживание дорожной сети Таллинна в бюджете предусмотрено 16,192 млн евро, на внеплановую уборку дорог заложен резерв в размере 500 000 евро.

С проблемами, касающимися благоустройства, можно обращаться по городскому телефону помощи 14410.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back