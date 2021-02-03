Кландорф, посоветовавший пенсионерке ездить на такси, принес извинения

«Прошу прощения, если мои слова вызвали ощущение, что город или я лично не заботимся о пожилых людях или других жителях города, которым из-за обилия снега сложно передвигаться по улицам. Конечно, это не так. Во время интервью я исходил из дошедшей до меня на тот момент информации и имел в виду возможность использования социального транспорта, которую город предлагает людям с недостатками здоровья, – сказал Кландорф. – Мы принимаем всю критику, ведь для горожан и участников движения важно, чтобы улицы и тротуары были чистыми, вне зависимости от того, чья это обязанность. Как город в своей деятельности руководствуется законами и обязанностями, так и горожане должны выполнять определенные обязательства как граждане и владельцы недвижимости. В зимний период одна из таких обязанностей – уборка снега».

«Нам очень жаль, что возникла подобная ситуация. Приносим извинения за частного собственника, который не выполнил свои обязанности, то есть не очистил от снега прилегающий к дому тротуар, в связи с чем жителю города было сложно добраться до медицинского учреждения, – отметил вице-мэр. – Таллинн предлагает нуждающимся услугу социального транспорта. Люди, которые в силу глубокой или тяжелой степени недостатка здоровья не могут пользоваться общественным или личным транспортом, наряду с внеплановыми перевозками, осуществляемыми в определенном объеме бесплатно, имеют возможность пользоваться и услугой такси. Эти расходы в объеме до 190 евро в месяц покрывает город».

«Договорные партнеры Таллинна 24 часа в сутки и семь дней в неделю прилагают усилия к тому, чтобы содержать дороги в порядке, в том числе, чтобы тротуары, пешеходно-велосипедные дорожки и автомобильные дороги были чистыми. Следует признать, что в условиях продолжительного и интенсивного снегопада мы не можем обеспечить абсолютную чистоту улиц, однако мы круглосуточно работаем ради этого, – подчеркнул Кландорф. – Уже на протяжении нескольких дней в Таллинне наблюдается обильный снегопад, что бросает серьезный вызов фирмам, занимающимся обслуживанием дорог. Уборка снега и противогололедная обработка осуществляются круглосуточно, с улиц уже вывезено свыше 30 000 м3 снега».