Вызвавший волнения Закон об именах возвращен в министерство

Закон не понравился тем, что, по плану министерства, желающие сменить фамилию получали право самостоятельно придумать ее себе, чтобы разнообразить набор фамилий в стране, также живущие вместе однополые пары не смогли бы брать фамилии друг друга, а ребенку нельзя было бы давать одновременно фамилию отца и матери. Также был план запретить отбывшим наказание людям менять фамилию до погашения судимости.