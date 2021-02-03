Ср, 3.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Вызвавший волнения Закон об именах возвращен в министерство

Новый закон запрещал давать ребенку одновременно фамилии отца и матери. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе, сообщил ERR.

Закон не понравился тем, что, по плану министерства, желающие сменить фамилию получали право самостоятельно придумать ее себе, чтобы разнообразить набор фамилий в стране, также живущие вместе однополые пары не смогли бы брать фамилии друг друга, а ребенку нельзя было бы давать одновременно фамилию отца и матери. Также был план запретить отбывшим наказание людям менять фамилию до погашения судимости.

«МВД оценит закон и примет решение, нужно ли его переделать и снова представить в правительстве», - сказал подписавший решение правительства госсекретарь Таймар Петеркоп.

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