Вызвавший волнения Закон об именах возвращен в министерство
Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе, сообщил ERR.
Правительство решило вернут в МВД Закон об именах, вызвавший большую полемику в обществе, сообщил ERR.
Закон не понравился тем, что, по плану министерства, желающие сменить фамилию получали право самостоятельно придумать ее себе, чтобы разнообразить набор фамилий в стране, также живущие вместе однополые пары не смогли бы брать фамилии друг друга, а ребенку нельзя было бы давать одновременно фамилию отца и матери. Также был план запретить отбывшим наказание людям менять фамилию до погашения судимости.
«МВД оценит закон и примет решение, нужно ли его переделать и снова представить в правительстве», - сказал подписавший решение правительства госсекретарь Таймар Петеркоп.