Рихо Террас: бездействие Европы только придает России смелости

Вчера в России оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Как отметил Рихо Террас, о демократии и правовом государстве в контексте России речи и не идет: страна пыталась убить своего же гражданина, а затем приговорила его к тюремному заключению.

По словам политика, Россия сейчас использует давнюю тактику эскалации и деэскалации: одной рукой сажает в тюрьму лидера оппозиции, а другой рукой продлевает договор START, ограничивающий ядерное оружие.

«Коррумпированный и терроризирующий свой народ режим России пользуется тем, Россия является для Европы крупным потребителем энергосырья. Они пытаются заставить международное сообщество смириться с ситуацией, в которой человеческие права и демократия отодвинуты на второй план, так как повседневные отношения с Россией нужны. Принятие таких действий Европейским союзом только придает России смелости», - считает Террас.

«Как сказал Навальный: Путин пытается запугать россиян, а не только Европу», - добавил он.