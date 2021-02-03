Дотаций уездного общественного транспорта хватит еще на два года

Высокооплачиваемые рабочие места в Ида-Вирумаа очень важны

Промышленность загрязняет регион

Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) рассказал в интервью Postimees, что ищет способы ускорить получение европособий для Ида-Вирумаа.

Аймар Алтосаар: Вы в третий раз стали министр госуправления. С годами что-то изменилось? Что сейчас является самой важной темой в сфере вашей ответственности?

- Одна из важных тем в деятельности министра госуправления – госреформа. Это звучит абстрактно, но это очень практические вопросы и мы, безусловно, продолжим этим заниматься. Когда я в прошлый раз был министром госуправления, в четырех сферах происходила довольно большая консолидация: объединение учреждений, ведомств, устранение дублирования, сокращение вспомогательных структур. Мы пытаемся сделать управление государством более эффективным и, вероятно, сэкономим ресурсы. Эта экономия не будет немедленной, но тем самым мы предотвратим расходы в будущем. Это необходимо продолжать.

Тоомас Каск: Если госреформа в коалиционном соглашении предыдущего правительства была одним из политических приоритетов, то в новом коалиционном соглашении это не значится приоритетом.

- Мы не станем уменьшать приоритетность этого. Напомним, что, например, административная реформа была запущена Партией реформ в виде административной реформы местных самоуправлений, которую я должен был довести до конца. Все это водило и в их повестку, таким образом, я не думаю, что этот приоритет куда-то денется. Мы не раскрывали это слишком детально, поскольку наши взгляды в этом вопросе относительно похожи. Эти действия необходимо продолжить. У нас есть и унаследованный от прежнего правительства план действий по госреформе, который уже во многом осуществлен. Консолидация, - конечно, самая большая тема.

Каск: Вы сказали, что сеть эстонских э-услуг колеблется на глиняных ногах. Как же «Прыжок тигра» докатился до того, что сегодняшняя сеть в столь плохом состоянии?

- Там есть ряд вопросов, которые необходимо привести в порядок. Например, администрирование данных и регистры, а также использование и перекрестное использование данных, которое развивалось в последнее время. Некоторые данные предприниматели и обычные люди не должны предъявлять государству несколько раз, чтобы ключевые ведомства могли их использовать. Например, Департамент статистики и Налогово-таможенный департамент используют одни и те же базы данных, но необходимо идти дальше.

А колебание на глиняных ногах обусловлено тем, что деньги на развитие можно получить из средств Евросоюза. Их постоянно получали и постоянно развивали. Но зачастую на базовые и вспомогательные услуги, и постоянные расходы денег не хватает, и возникают проблемы, например, с безопасностью. Например, недавно мы видели проблему с ID-картой. У нас должны быт сильными вся структуры и сам механизм. Сейчас, к счастью, можно, например, использовать финансирование по перезапуску для усиления базовых услуг, чтобы поддерживать крепкий фундамент цифрового государства. Отдельная тема – местные самоуправления и их возможности в ИТ-сфере. Объединение баз данных государства и местных самоуправлений. Если данные можно использовать перекрестно, то это сильно упрощает жизнь. Не только чиновнику местного самоуправления, но и человеку и предпринимателю, который обращается с проблемой к государству.

Министр госуправления Яак Ааб. ФОТО: Sander Ilvest

Каск: Желание Центристской партии состояло в том, чтобы сделать общественный транспорт бесплатным по всей Эстонии, но Партия реформ никогда это поддерживала. Значит, в новой коалиции эта идея положена под сукно?

- Я не скрываю, что у Партии реформ и Центристской партии есть известные темы и сферы, где их мнения расходятся. Напомню, что Партия реформ – либеральная правая партия, а Центристская партия все-таки находится посередине. Наша задача в том, чтобы возникло больше среднего класса, чтобы не было слишком много отстающих и так много забегающих вперед.

Общественный транспорт – одна из таких тем, где оба поняли, что мы все время говорили о том, каким образом уездный общественный транспорт должен быть бесплатным. Партия реформ говорила, что это должна отрегулировать рыночная экономика, и договоренность состояла в том, чтобы минимум два года те дотации, которые мы даем уездному общественному транспорту, поступали в том же объеме.

Кто теперь будет решать, бесплатный он или платный? Точно так же, как сейчас: центры общественного транспорта решат, во что они будут вкладывать эти дополнительные деньги. Напомню, что в большинстве уездов есть бесплатный общественный транспорт. Продолжится ли это, не могу сказать на сто процентов, поскольку это решает центр общественного транспорта.

Алтосаар: Что вы скажете ида-вирусцам? Конец эпохи фоссильного топлива принесет большие перемены, зеленый поворот маячит на горизонте. Как далеко продвинулись переговоры с Европейским фондом справедливого перехода?

- Как раз сегодня (во вторник. – прим. ред.) я выпустил пресс-релиз, который касается плана справедливого перехода. Мы договорились в коалиции, что мы не будем ходатайствовать о расширении целевого региона, который получит дотации. В прошлом правительстве это было предметом спора. Наши коалиционные партнеры хотели, чтобы территория была больше, может быть, в пределах бывшего Ида-Вирумаа. Я с самого начала говорил, что, на самом деле, можно было бы ограничиться территорией нынешнего Ида-Вирумаа. В региональном распределении для Еврокомиссии это четкий регион. Если мы начнем его расширять, то нам придется спорить с Еврокомиссией, и с самого начала чувствовалось, что европейские чиновники не хотят этого расширения. Теперь мы могли ы спорить еще несколько месяцев. Это означает, что мы не получим подтверждения для своих действий и мер, которые мы могли предложить в помощь Ида-Вирумаа. Ну как долго мы будем возиться?

Алтосаар: То есть для Ида-Вирумаа это хорошая новость?

- Да, точно. Мы решили, что больше не будем спорить об этом, а сосредоточимся на содержании справедливого перехода. Точно придется скорректировать это в каких-то моментах, поскольку Еврокомиссия уже сообщила, что кое-что в предварительном плане не будет поддержано. Мы должны будем скорректировать план в соответствии с этим.

Яак Ааб ФОТО: Sander Ilvest

Мы точно постараемся сделать это как можно быстрее, поскольку в интересах всех – поддержка предпринимательской промышленности и новые рабочие места. Там и сейчас не зияет пустота. Например, с помощью дотаций на промышленные инвестиции мы уже создали там двести новых рабочих мест. Причем рабочих мест с зарплатой выше среднего по сектору, что для Ида-Вирумаа очень важно, поскольку в сланцевом секторе относительно высокие зарплаты. Почему человек должен хотеть сменить место работы, если при этом он потеряет половину зарплаты?

Что касается зеленого плана, здесь мы долго спорили. Мы записали цель, что будем двигаться к климатической нейтральности и не только в рамках общей цели Евросоюза, но мы хотим поставить это государственной целью. Сланцевая энергетика в широком смысле в действительности будет зависеть от того, что летом решат в Еврокомиссии. Там много вопросов. Будут ли у сланцевой промышленности по-прежнему определенные бесплатные квоты или нет? Сколько этих квот вообще выторгуют? Снимут ли их вообще с торгов, что немедленно повысит цену, а это опять вызовет проблему? Жизнеспособна ли произведенная из сланца энергия и в плане цены? Предварительная информация гласит, что сланцевое масло можно будет производить еще минимум 15-20 лет. Это надежда и желание.

Многое будет зависеть от климатической политики Евросоюза и ООН. Эти механизмы, наконец, заработали. Мы же не хотим оставить своим детям загрязненную планету. Мы оставили Ида-Вирумаа не самую полезную для здоровья окружающую среду. Лично я не берусь сказать, будет ли в 2035 году работать какой-нибудь котел. Это будет зависеть совсем от другого. Есть ли у нас источник для покрытия пиковой мощности энергобезопасности? Сейчас у нас такой мощности нет.

Яак ааб ФОТО: Sander Ilvest Яак Ааб (60) Министр госуправления в правительстве Каи Каллас. Женат, отец двух дочерей. Член Центристской партии с 1994 года. Карьера В конце 2020 года министр образования и науки. 2017-2018 и 2019-2020 – министр госуправления 2016-2017 – генсек Центристской партии 2007-2011 – член Рийгикогу 2005-2007 – министр социальных дел 2003-2005 – исполнительный директор Союза городов Эстонии 1998-2003 – член Рийгикогу 1998-2002 – мэр Выхма Образование 1986 – Таллиннский университет, по специальности «русский язык и литература» Владеет эстонским, финским, русским и английским.

Каск: В прошлом году министра госуправления неожиданно вынудили проверить использование денег, выделенных недоходному объединению «Elu Marss». Есть ли ясность на сегодняшний день?

- По моим сведениям, это не входит в портфель госуправления Министерства финансов, а скорее, это в руках Министерства внутренних дел. На коалиционных переговорах это было довольно серьезной темой. Проблема же связана с крышевыми деньгами. Я не знаю, есть ли еще какая-то партия, которая действительно считает эту систему совсем нормальной.

Алтосаар: А вы считаете?

- Лично я считаю, что таким образом потихоньку поддерживается региональное развитие, что, с точки зрения министра госуправления, неплохо. Скорее, вызывает вопросы то, нуждается ли какое-то конкретное недоходное объединение, в финансовой поддержке или нет. Мы договорились, что как минимум посмотрим на эту систему и попытаемся сделать ее яснее и прозрачнее. Для этого, на самом деле, есть несколько вариантов, но я не хочу вдаваться в детали. Цель в том, чтобы система не казалась несправедливой и слепой.

Каск: Я правильно понимаю, что использование денег, выделенных конкретно этому НКО, еще не проверялось?

- По моим данным, деньги не были выделены. Что будет дальше, по моим сведениям, будет решать МВД.

Яак Ааб ФОТО: Sander Ilvest