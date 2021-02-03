Гвардеец с Рублевки: у членов семьи командующего разгонами митингов в Москве нашли элитную загородную недвижимость

Генерал-лейтенант Михаил Воробьев ФОТО: Главное управление Росгвардии по городу Москве/rosguard.gov.ru

Из публикации следует, что супруга Воробьева Марина, как вероятно, и он сам, проживает в коттеджном поселке Подушкино Одинцовского района, рядом с Барвихой. Этот факт журналистам помогла установить утекшая в Сеть база цифровых пропусков, которые граждане оформляли для поездок в прошлом году из-за карантина, передает Newsru.

При этом владелицей 350-метрового трехэтажного особняка числится 32-летняя Екатерина Воробьева - дочь главы московской Росгвардии. Ей также принадлежат три прилегающих к коттеджу участка площадью 5 тысяч квадратных метров. Стоимость земли и дома журналисты оценили минимум в 150 млн рублей.

Екатерина Воробьева стала собственницей имения на Рублевке сразу после окончания вуза. В 2019 году она получила статус нотариуса, а до этого она работала консультантом в конторе другого нотариуса. По данным источника The Insider, в 2018 году ее доход составил лишь 210 тысяч рублей. Во время карантина она также оформляла на свое имя пропуск, по которому передвигалась от имени Главного управления Росгвардии по Москве, хотя и не работала в нем. При этом в пропуске указан адрес электронной почты, принадлежащий заместителю Воробьева, полковнику Дмитрию Щебуняеву, который, вероятно, и оформил пропуск.

Что же касается тещи Воробьева, то 73-летняя Валентина Смолина владеет долями в ООО "Свобода" и ООО "СКС-Групп". Первая компания арендует у администрации Одинцово участки вдоль автодороги, где идет торговля овощами и фруктами, а вторая фирма числится строительной, но никакой деятельности не ведет. Партнером тещи Воробьева по бизнесу является бывший местный депутат и застройщик Сергей Самохин, замешанный в скандале с обманутыми дольщиками.

Также Валентина Смолина уже несколько лет владеет 259-метровым таунхаусом в одинцовском ЖК "Княжичи". Его она купила еще до того, как начала заниматься бизнесом, а рыночная стоимость таунхауса сейчас составляет около 50 млн рублей. На Смолину также оформлен автомобиль Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC стоимостью примерно 3 млн рублей. При этом до выхода на пенсию Смолина была обычной сотрудницей кондитерской фабрики "Кондитер-Курск", а две фирмы не приносят ей большого дохода.

Наконец, в публикации говорится, что в истории с обманутыми дольщиками замешана и Екатерина Воробьева. По данным Россреестра, она производила сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал". В 2011 году дочь Воробьева купила, а через два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы этого застройщика обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а спроектированный компанией ЖК "Гусарская баллада", называют одним из крупнейших недостроев Подмосковья.

Михаил Воробьев работает в силовых структурах с 1990 года. За это время он возглавлял УВД Одинцовского района, затем межмуниципальное управление МВД "Одинцовское" (на его территории находится ЖК "Гусарская баллада"), а после учебы в Академии управления МВД России ушел в Росгвардию. Согласно декларации, его доход сейчас составляет более 4,1 млн рублей в год, но даже если бы он получал такую зарплату все 30 лет работы в органах, этой сумы не хватило бы на покупку дорогостоящей недвижимости его родственников. Марина Воробьева работает в Одинцовском филиале МГИМО и зарабатывает около 2 млн рублей в год. Воробьев и его супруга отказались дать комментарии The Insider о своей недвижимости, а их дочь не ответила на звонки журналистов.