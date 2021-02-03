Справка из российской больницы или тест на границе в Нарве: как прибывающие из России могут сократить время самоизоляции?

Подходят справки на эстонском, русском и английском

По словам заместителя начальника пограничного пункта “Нарва-1” Антти Ээнсалу, сейчас границу в Нарве пересекают пешком и на транспорте, в среднем, 418 человек в день. Работают оба погранпункта - и пешеходно-автомобильный на Петровской площади, и пешеходный рядом с Кренгольмом.

Все прибывающие из России должны находиться в строгой самоизоляции десять дней. Но если сдать два ПЦР-теста на коронавирус, этот срок можно сократить и сделать изоляцию не такой строгой - нужно будет избегать лишних контактов и носить маску, но при необходимости можно будет ходить в магазин и выйти на работу, если результат первого теста будет отрицательным.

Перед въездом в Эстонию тест можно сделать в России - не позднее, чем за 72 часа (трое суток). В РФ тестированием занимаются как государственные больницы, так и частные медицинские центры, и единого документа о тестировании там нет.

Координатор общественного тестирования, председатель правления Medicum Тынис Аллик сообщил, что на въезде в Эстонию признаются только результаты тестов по методу ПЦР (мазок из носоглотки). Принимаются справки из иностранной лаборатории, написанные латиницей или кириллицей - на эстонском, русским или английском языках. В справке должны быть указаны место и время тестирования, сведения об исполнителе, методика тестирования и результат теста.

Медсестра Ирина Ракова показывает пункт тестирования на коронавирус компании Confido. Он собран из деревянных щитов прямо в зале ожидания, в которым раньше сидели пассажиры автобусов, пока их транспорт осматривали таможенники. ФОТО: Николай Андреев

Мазок после паспортного контроля

Если до пересечения границы путешественник не сделал тест, можно заранее записаться на тест в одном из городов Эстонии по телефону +372 678 0000. Но теперь тест можно сделать прямо в нарвском погранпункте после паспортного контроля, без предварительной записи.

“Все пробы на коронавирус мы собираем в специальный контейнер, который сделан по рекомендациям ВОЗ. Транспортировка происходит в этих контейнерах. К нам приезжает водитель из лаборатории SYNLAB, все пробы три раза в день отвозят в центральную лабораторию SYNLAB в Таллинне. Результат появляется в течение суток-двух. Если у вас есть личный код Эстонии, можно зайти на портал digilugu.ee и посмотреть свои результаты”, - рассказала Ирина Ракова, медсестра компании Confido, которая проводит тестирование в нарвском погранпункте.

Об отрицательном результате теста также сообщают по СМС, в случае положительного - звонят.

Для граждан и жителей Эстонии тестирование бесплатное, для иностранцев оно стоит 52 евро.

“Тестирование добровольное. Если человек отказывается от тестирования, он имеет на это полное право. Но тогда человек должен понимать, что в этом случае он идет на самоизоляцию на десять дней”, - говорит Ирина Ракова.

По словам Антти Ээнсалу, гражданина Эстонии или человека, имеющего законное право на проживание здесь, пустят домой в любом случае - и без теста, и даже если иностранный тест уже установил у него наличие коронавируса. Естественно, в этом случае он должен изолироваться.

“С 16 января мы работаем, круглосуточно, каждый день, - рассказала Ирина Ракова. - И я могу сказать, что люди достаточно охотно тестируются и рады, что есть такая услуга - протестироваться сразу, пересекая границу, и не искать в городе какие-то другие варианты”.

Кроме непосредственно взятия проб из носоглотки, медсестры отвечают на многие вопросы, объясняют путешественникам, что им делать при отрицательном результате, и что - при положительном.

“Вопросов у людей возникает много, мы всё рассказываем”, - говорит Ирина Ракова.

Второй тест зависит того, где сдавали первый

Второй тест на коронавирус нужно пройти не ранее, чем через шесть дней после первого.

“Необходимо считать таким образом, чтобы день сдачи теста был нулевым, т.е., например, человек, сдавший тест в понедельник, может пройти еще один тест не ранее, чем в воскресенье”, - отметил Тынис Аллик.