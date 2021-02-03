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  • В Нидерландах завершат долгострой: проект многоэтажного жилого комплекса был готов еще шесть лет назад
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В Нидерландах завершат долгострой: проект многоэтажного жилого комплекса был готов еще шесть лет назад

Жилой комплекс в Нидерландах. ФОТО: Thearchitect.pro

В Амстердаме будет достроен и сдан в эксплуатацию в этом году многоэтажный жилой комплекс Valley по проекту архитектурной студии MVRDV, передает thearchitect.                                                               

Архитектурная студия MVRDV впервые представила свой дизайн этого необычного многоэтажного дома в Амстердаме еще в 2015 году. Его открытие запланировано на 2021 год. Большая часть строительных работ уже выполнена, потому переноса из-за ковида или других несчастий быть не должно.

Комплекс Valley будет состоять из трех высотных башен, каждая из которых обрамлена зеленью и угловатыми эркерами, выступающими со всех сторон.

Фотографии других наиболее значительных проектов, которые должны быть, завершены в этом году, можно увидеть ЗДЕСЬ.

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