Первый врач получил от волости пособие в 25 000 евро

Вступивший в силу в начале года порядок выплаты семейного пособия и пособия врача-специалиста предусматривает выплату врачу пособия в размере 25000 евро, но при этом обязывает его работать в Курессаареской больнице в течение минимум пяти лет.

По словам Малль Варвас, пособие на ее переезд напрямую не повлияло, поскольку это решение она приняла уже раньше.

«Когда я сюда приехала, я даже не знала, что волость Сааремаа что-то подобное планирует», - сказала она, добавив, что о пособии услышала от коллеги. Врач может подать ходатайство в течение одного года.

«Эта поддержка очень важна, - признает доктор Варвас, что эта сумма поможет при строительстве дома.

Малль Варвас не смогла сказать, как пособие в 25 000 евро влияет на выбор места работы. «Если бы я думала между тремя местами, и одно предлагало это, я бы, вероятно, выбрала его. Но я думала только о Сааремаа», - сказала она.

Доктор Варвас не смогла предположить, подтолкнет ли подобное пособие молодых врачей идти на работу в Курессаарескую больницу. По ее словам, это скорее помощь тем, кто уже и так задумывался о переезде на остров.

«Мы также не знаем, большая материнская зарплата заставляет женщин больше рожать», - провела она параллель.

Сопровождающее пособие пятилетнее обязательство не пугает врача. «Я хорошо продумала это решение, что я остаюсь, - заверила она, что если ничего не случится, она не уедет. - Я и до этого довольно долго работала на одном месте. 30 лет проработала и думаю, что здесь тоже пробуду дольше, чем пять лет».

Заместитель волостного старейшины Марили Нийтс сказала, что в январе было подано и второе ходатайство. Теперь у волости 30 рабочих дней, чтобы решить будет выдано пособие или нет.

Выплата второго пособия в том же году осложняется тем, что в бюджет волости на врачебное пособие в 2021 году заложено 25 000 евро. По словам Нийтс, положение, регулирующее распределение пособия, позволяет поддерживать более одного заявителя в течение года при наличии бюджетных денег. Однако для этого совет должен принять особое решение.