Ср, 3.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Tele2 лишился сотен мобильных номеров

Tele2. ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

В январе из-за перехода клиентов к другим операторам мобильной связи фирма Tele2 в Эстонии лишилась 939 номеров; предприятие и в 2020 году было фирмой с наибольшим негативным сальдо движения номеров.

Негативным движение номеров в январе этого года было и фирмы Telial, которая лишилась в результате 261 номера. Из трех крупнейших фирм телекома единственным обладателем положительного сальдо оказалась Elisa, к сети которой в январе присоединился 771 номер — об этом BNS сообщил департамент защиты потребителей и технадзора.

Всего в январе перешли 4630 мобильных номеров и 440 обычных («настольных»). Вместе с тем были отклонены 3773 заявления о передвижении мобильных номеров и 62 — обычных.

В прошлом году больше всего мобильных номеров потеряла фирма Tele2, из сети которой 5098 номеров. Негативным сальдо было и у Tele2, у которой из сети ушло 4800. Позитивным сальдо было у Elisa, у которой прибавилось 9870 номеров.

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