Tele2 лишился сотен мобильных номеров

Негативным движение номеров в январе этого года было и фирмы Telial, которая лишилась в результате 261 номера. Из трех крупнейших фирм телекома единственным обладателем положительного сальдо оказалась Elisa, к сети которой в январе присоединился 771 номер — об этом BNS сообщил департамент защиты потребителей и технадзора.

Всего в январе перешли 4630 мобильных номеров и 440 обычных («настольных»). Вместе с тем были отклонены 3773 заявления о передвижении мобильных номеров и 62 — обычных.