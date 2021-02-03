Tele2 лишился сотен мобильных номеров
В январе из-за перехода клиентов к другим операторам мобильной связи фирма Tele2 в Эстонии лишилась 939 номеров; предприятие и в 2020 году было фирмой с наибольшим негативным сальдо движения номеров.
В январе из-за перехода клиентов к другим операторам мобильной связи фирма Tele2 в Эстонии лишилась 939 номеров; предприятие и в 2020 году было фирмой с наибольшим негативным сальдо движения номеров.
Негативным движение номеров в январе этого года было и фирмы Telial, которая лишилась в результате 261 номера. Из трех крупнейших фирм телекома единственным обладателем положительного сальдо оказалась Elisa, к сети которой в январе присоединился 771 номер — об этом BNS сообщил департамент защиты потребителей и технадзора.
Всего в январе перешли 4630 мобильных номеров и 440 обычных («настольных»). Вместе с тем были отклонены 3773 заявления о передвижении мобильных номеров и 62 — обычных.
В прошлом году больше всего мобильных номеров потеряла фирма Tele2, из сети которой 5098 номеров. Негативным сальдо было и у Tele2, у которой из сети ушло 4800. Позитивным сальдо было у Elisa, у которой прибавилось 9870 номеров.