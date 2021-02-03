Новые коронаограничения: полиция задействует почти 40 дополнительных патрулей

В пятницу правительство ввело новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса, которые вступили в силу в Харьюмаа и Ида-Вирумаа в понедельник, а с сегодняшнего дня, 3 февраля, - на остальной территории Эстонии. Соблюдение ограничений в первую очередь контролируется Департаментом здоровья, но привлечены также местные самоуправления и полиция.

Поскольку десятки дополнительных патрулей означают для Департамента полиции и погранохраны дополнительные расходы, министр внутренних дел Кристиан Яани ходатайствует о выделении из резерва правительства для Министерства внутренних дел почти 34 660 евро.

За одну неделю из-за 39 дополнительных патрулей у департамента возникнут дополнительные расходы на сумму 16 080 евро, для покрытия которых в бюджете департамента денег нет. Поскольку по решению правительства ограничения действуют две недели, для Департамента полиции и погранохраны это означает дополнительные расходы в 32 160 евро. Из этой суммы 26 250 евро относятся к оплате сверхурочных, ночных работ, а 5910 евро - соответствующие экономические расходы.

Введение ограничений приведет к увеличению количества звонков на кризисный инфотелефон Центра тревоги 1247, по которому жители могут бесплатно звонить и получать информацию. Центр тревоги платит телекоммуникационным компаниям в среднем 5 000 евро в месяц за звонки на номер 1247. Двухнедельные ограничения обойдутся Центру тревоги дополнительно в 2500 евро.

Таким образом, департаменту необходимо 34 660 евро для выполнения дополнительных задач. Если правительство продлит ограничения через две недели, полиции немедленно понадобятся еще дополнительные деньги.

Коронаограничения

Продолжат действовать прежние общие правила, согласно которым повсюду во внутренних помещениях придется носить маску и передвигаться по принципу 2+2, если не установлено иначе. Должно быть обеспечено наличие дезифинцирующих средств и следование требованиям дезинфекции. Маски не должны носить дети младше 12 лет и те, кому это противопоказано по медицинским причинам или же если это не согласуется с характером деятельности.

Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут работать в вечернее время до 21:00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, залах для боулинга и боулинга клиенты могут начать проводить время вечером до 21:00. Ограничений по продаже еды в заведении общепита нет.

Сохраняется требование о том, что за одним столом или в одной группе должно быть не более 6 человек, и что должно быть расстояние не менее 2 метров до другого стола или группы в помещении.

В развлекательных заведениях максимальная заполняемость зала может составлять до 50 процентов, также необходимо учитывать лимит посетителей до 250 человек. Ночное ограничение на продажу алкогольных напитков будет действовать до 10 часов утра.

Действующие ограничения сохранятся в магазинах, торговых центрах, залах обслуживания банков, почтовых отделениях и других местах. В помещении необходимо носить маску, передвигаться можно по правилу 2 + 2, заполнение торговых и сервисных залов должно быть на 50 процентов, необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции.

Могут быть открыты бани, спа, водные центры и бассейны. Максимальная заполняемость - 50%. Вне зоны прямого контакта с водой нужно носить маску, должны быть обеспечены средства дезинфекции и соблюдаться требования дезинфекции.

В музеях и на выставках продолжают действовать прежние ограничения - правило "2+2" и ношение масок в закрытых помещениях.

Что касается занятий спортом, тренировок, деятельности и образования по интересам и дополнительноего обучения, в помещениях при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2.

В помещениях нужно по-прежнему носить маску, за исключением случаев, когда это противоречит характеру деятельности. В силе останется также требование заполнять помещения не более, чем на 50%. Вне помещений размер групп увеличат с 25 до 50 человек.

Деятельность с интенсивным вдохом и выдохом и образованием аэрозоля подвержена высокому риску распространения вируса.

Бесконтактные занятия и занятия с низким уровнем риска могут выполняться в группе 10 + 1.

В спортивных дисциплинах с высоким риском распространения вируса занятия можно проводить в группе 10+1, если соблюдаются меры по снижению риска, разработанные в сотрудничестве между спортивной ассоциацией, Министерством культуры и Департаментом здоровья. Снижение риска распространения вируса - это, например, проветривание помещений, рассредоточение людей, избежание контактов между различными группами и так далее. В случае, если риски не могут быть уменьшены или не выполнены, мероприятия должны выполняться с учетом ограничения 2+2.

Департамент здоровья публикует на своем веб-сайте список видов спорта и хобби с высоким и низким уровнем риска.

При организации спортивных соревнований и упражнений на открытом воздухе количество групповых ограничений будет увеличено с 25 до 50, т.е. соревнования могут проводиться в группах до 50 человек, которые не должны контактировать друг с другом.

Для мероприятий в помещении со стационарным сиденьем требуется заполняемость до 50%. Людям нужно сидеть рассеяно. Вне зоны сидячих мест следует передвигаться с соблюдением правила 2 + 2. Правило не распространяется на семьи или случаи, когда это невозможно разумно гарантировать. Ограничения распространяются, например, на театральные представления, кинопоказы, концерты, конференции, а также на богослужения и общественные религиозные службы.

Мероприятия в помещении разрешены только в том случае, если гостям могут быть предоставлены пронумерованные места. Люди должны сидеть рассредоточенно и выходить за пределы зоны сидячих мест с соблюдением правила 2+2. Заполненность помещения не должна превышать 50 процентов. Ночные мероприятия запрещены, деятельность запрещена с 21:00 до 06:00.