Коронавирус в Таллинне: случаи заражения зафиксированы в 34 школах

Эпик сказала на пресс-конференции горуправы в среду, что за последние дни больше всего новых случаев по-прежнему добавилось в Ласнамяэ, но также в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.

Если месяц назад заболеваемость коронавирусом в столице росла, на данный момент ситуация стабилизировалась, заметно даже легкое снижение, отметила Эпик. В то же время, она отметила, что показатели заболеваемости остаются крайне высокими. Так, за минувшие сутки в Таллинне добавилось 260 новых случаев.

По словам Эпик, текущая кумулятивная заболеваемость в Таллинне составляет 622 случая на 100 000 населения за последние две недели. Если еще недавно Таллинн был по заболеваемости на седьмом месте среди местных самоуправлений, то на данный момент он занимает 17-е место. Этот показатель выше всего в Силламяэ, где он составляет 1522 случая на 100 000 населения за последние две недели.

По словам Эпик, стабилизируется ситуация в крупнейшем в Таллинне Ируском доме призрения, где первую дозу вакцины получили 40 жильцов и 55 сотрудников, а сейчас проводится вакцинация второй дозой.