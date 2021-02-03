В Финляндии вакциной AstraZeneca не будут прививать тех, кто старше 70 лет

Людей старше 70 лет эксперты рекомендуют вакцинировать теми вакцинами, эффективность которых в отношении пожилых людей доказана исследованиями. Сейчас в Финляндии есть препараты компаний Pfizer Biontech и Moderna.

Также экспертная группа рекомендует увеличить интервал между первой и второй дозой вакцины. Таким образом, предполагается повысить охват вакцинацией, поскольку прививки поступают небольшими партиями и уже после первой прививки достигается довольно хороший уровень защиты. Все используемые в Финляндии вакцины от коронавируса вводятся в два этапа.

На словам эксперта из Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мии Контио, в настоящее время вакцинировано около 54 000 человек в возрасте старше 70 лет. Таким образом, первую вакцину получили примерно 7 процентов пожилых людей.

По оценкам Контио, к концу апреля, в Финляндию должно поступить около 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. К данному моменту в Финляндию поступило около 230 000 доз вакцины.

Сейчас разрешение на продажи в Европе выдано компаниям Pfizer и Biontech, Moderna и AstraZeneca. По словам главврача Минсоцзрава Сари Экхолм, следующей Европейское агентство лекарственных средств EMA рассмотрит заявление на разрешение продаж препарата компании Johnson&Johnson.