Видео ⟩ Пытки, издевательства, запугивание: в России из-за полицейского насилия за три протестных дня пострадали более 130 человек

"Неизбирательное применение физической силы и спецсредств при разгоне протестов и при задержании их участников было повсеместным и массовым. Мы проанализировали сотни видео и зафиксировали индивидуальное и явно избыточное насилие", - говорится в Telegram-канале правозащитного проекта.

По его данным, 23 января избиению подверглись не менее 70 человек, в том числе 13 журналистов. 31 января от насилия со стороны сотрудников МВД и Росгвардии, применявших электрошокеры, пострадали более 40 человек, включая трех представителей СМИ. 2 февраля были избиты как минимум 22 человека в Москве. У пострадавших фиксировались сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом носа, ребер, вывих руки и другие травмы.

"Открытка" в свою очередь обращает внимание на заявления задержанных об избиениях и пытках в ОВД по Донскому району Москвы. Известно как минимум о двух подобных случаях, "но их, скорее всего, больше", отметили в организации. Очевидцы сообщают, что в этом ОВД находился одиозный сотрудник Центра "Э" Алексей Окопный, хорошо известный политическим и гражданским активистам.

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, находящийся ныне под следствием, рассказывал "Медузе", что Окопный возглавляет отдел по массовым мероприятиям и после митингов ходит по ОВД, указывая на наиболее активных задержанных, чтобы они "не оставались без соответствующего внимания органов".

Окопного также считают причастным к убийству нацбола Юрия Червочкина в 2007 году. Он умер после сильного избиения, не приходя в сознание. В 2012 году Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск Окопного к одному из лидеров "Другой России" Сергею Аксенову и гражданскому активисту Павлу Шехтману, которые говорили о причастности "эшника" к убийству Червочкина и допросу шестилетнего сына Аксенова.

Окопный посчитал, что публикации слов оппозиционеров в прессе перечеркнули его "безупречную десятилетнюю службу в органах внутренних дел" и причиняют ему "нравственные и физические страдания: стыд, неловкость, бессонницу, сердечные и головные боли".

"Дождь" сообщал, что Окопный находился 17 января в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться рейс из Германии с вернувшимся после лечения Алексеем Навальным, и указывал, кого нужно задерживать. Окопного также видели среди силовиков на акции протеста в Москве 31 января и у здания Мосгорсуда 2 февраля. Журналист "Дождя" Василий Полонский связал свое задержание в этот день с тем, что он сфотографировал Окопного.

О пытках в ОВД Донского района в частности рассказала волонтерка штаба Любови Соболь Алена Китаева. В беседе с The Insider она сообщила, что силовики отняли у нее телефон и потребовали пароль от него, угрожая электрошокером. По словам девушки, ей надели пакет на голову и начали бить. Также ей угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского.