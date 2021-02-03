Коронавирус в очередной школе ⟩ Большая часть классов отправилась домой среди учебного дня

«В связи с сегодняшним случаем руководство школы приняло поспешное решение, отправив домой учащихся с седьмого по 12-й класс. Руководство школы также отменило питание учебного корпуса на Пуйестеэ, 2, которое, к сожалению, не может быть восстановлено завтра. В связи с этим учащиеся 7-12 классов завтра, четвертого февраля, находятся на дистанционном обучении», - сообщила специалист по коммуникациям волости Эльва Мерилин Сяде.

В пятницу, пятого февраля, обучение 7-12 классов продолжится в обычном режиме (кроме класса, отправленного на самоизоляцию).

С вопросами, касающимися учебной работы, просят обращаться к руководству школы или классному руководителю.

Работа 1-6 классов продолжится в обычном режиме, учеников этих классов сегодняшнее сообщение не касается.