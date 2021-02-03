В Евросоюзе вслед за США анонсировали новые санкции против Кремля из-за приговора Навальному

В Берлине обсуждается целый букет возможных санкций ЕС в ответ на приговор Алексею Навальному, а также на жестокое обращение российских силовиков с его сторонниками - участниками мирных протестов.

Правительство Германии заявило, что санкции в отношении России обязательно будут после того, как суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а полиция применила силу против людей на акциях протеста, сообщает Reuters.

Вначале министр иностранных дел Германии Хайко Мас написал в Twitter, что этот приговор является "тяжким ударом по твердо зафиксированным свободам и принципам правового государства в России", и потребовал немедленно освободить Навального. А в среду, 3 февраля, на правительственной пресс-конференции в Берлине позицию канцлера ФРГ озвучил ее официальный представитель Штеффен Зайберт.

Представитель правительства Германии заявил журналистам, что санкции в отношении России уже были введены после отравления Навального, однако Германия не исключает введения новых санкций. Он добавил, что Берлин обсудил дальнейшие шаги в этом вопросе с европейскими партнерами.

Зайберт напомнил, что Россия, как член Совета Европы, обязалась соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и исполнять решения ЕСПЧ, который еще в 2017 году признал это сфабрикованное дело проявлением произвола и нарушением права на справедливое судебное разбирательство, сообщает Deutsche Welle.

"Немецкое правительство и лично канцлер Ангела Меркель призывают освободить господина Навального - а кроме того Кремль должен обеспечивать право граждан на свободу выражения мнений и проведения собраний", - добавил Зайберт, которого, по его признанию, возмутили сообщения и кадры, на которых видно "жесточайшее обращение полиции с мирными и беззащитными демонстрантами - с людьми, которые делают только то, на что имеют право, как это закреплено и в российской Конституции".

"Мы не можем допустить, чтобы жертва атаки с применением химического оружия находилась в тюрьме, а преступники не несли никакой ответственности", - заявил Зайберт.

Что касается конкретных санкций, то речь идет, например, о персональных ограничениях против судей и чиновников МВД России, причастных к делу Навального и избиениям демонстрантов, о замораживании или даже полном отказе от завершения строительства газопроводного проекта "Северный поток - 2", а еще об аресте особняков, принадлежащих коррумпированным высокопоставленным российским чиновникам.

С таким предложением ранее выступил член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин. Чтобы вычислить высокопоставленных коррупционеров, он предложил обратиться к расследованиям самого Навального, например, говорит он, "о чудесной вилле в Тоскане, якобы принадлежащей господину Медведеву".

В качестве образца Триттин привел практику берлинской полиции, которая, расследуя клановую преступность, требует от подозреваемых доказать, что принадлежащая им собственность или предметы роскоши приобретены на законные средства. Вряд ли у российских госслужащих зарплаты таковы, говорит Триттин, что на их можно позволить себе такие приобретения.

Накануне Симоновский суд Москвы заменил условный срок политику Алексею Навальному на реальное наказание по делу "Ив Роше".

С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста Навальный проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, если решение суда вступит в силу. До апелляции он будет находиться в СИЗО.