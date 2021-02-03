Ср, 3.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Государство намерено усложнить жизнь уклонистам

Военнослужащие срочной службы. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

На заседании в четверг правительство обсудит предложение, которое в будущем сделает общение государства с призывниками исключительно дигитальным. Это изменение будет означать, что аргумент «не получил повестку» больше не будет иметь силы в будущем, пишет Postimees.

В правительстве обсуждают предложение Министерства обороны об изменении порядка вручения документов призывникам таким образом, чтобы оно стало дигитальным, сообщил пресс-секретарь правительства. Согласно проекту, государственный портал eesti.ee станет основным каналом связи между государством и призывниками.

В настоящее время в 90% случаев документы на бумажных носителях пересылаются по почте или отдаются под подпись. Однако многие документы не удается доставить из-за изменения места жительства и устаревшего адреса призывника или нежелания призывника принимать документы и вытекающие из них обязательства. Например, в 2017 году приглашения на сборы не доходили до адресатов в 21,8% случаев, а в 2018 году — в 28% случаев.

Документ, отправленный призывнику в Силах обороны через государственный портал eesti.ee, считается доставленным через 30 календарных дней после того, как он стал доступным.

Планируемая дата вступления в силу поправки — первое января следующего года.

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