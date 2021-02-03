Государство намерено усложнить жизнь уклонистам

В правительстве обсуждают предложение Министерства обороны об изменении порядка вручения документов призывникам таким образом, чтобы оно стало дигитальным, сообщил пресс-секретарь правительства. Согласно проекту, государственный портал eesti.ee станет основным каналом связи между государством и призывниками.
В настоящее время в 90% случаев документы на бумажных носителях пересылаются по почте или отдаются под подпись. Однако многие документы не удается доставить из-за изменения места жительства и устаревшего адреса призывника или нежелания призывника принимать документы и вытекающие из них обязательства. Например, в 2017 году приглашения на сборы не доходили до адресатов в 21,8% случаев, а в 2018 году — в 28% случаев.
Документ, отправленный призывнику в Силах обороны через государственный портал eesti.ee, считается доставленным через 30 календарных дней после того, как он стал доступным.
Планируемая дата вступления в силу поправки — первое января следующего года.