Врач, сделавшая прививку российскому генконсулу, лишилась руководящей должности

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сообщил, что надзорная процедура завершена, и все данные переданы в Департамент здоровья. «На прошлой неделе было действительно подтверждено, что это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам», - пояснил Баклер.
«На данный момент нам нечего добавить, кроме того, что это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам. Мотивы и прочее за три дня так и не выяснились», - ответил он на вопрос, получил ли лечащий врач деньги или что-либо еще за уколы вакцины.
Уже в ходе производства было решено, что доктор Ильина не будет продолжать работу в качестве заведующей пульмонологией. «Доктор Ильина продолжит свою клиническую работу, и в будущем у нее будет меньше управленческих обязанностей», - пояснил Баклер.
29 января Ида-Вируская центральная больница начала внутреннее расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российский генконсул в Нарве Юрий Грибков был привит в больнице вне очереди.
Журналисты Eesti Päevaleht проследили, как Грибков после полудня приехал в Ида-Вирускую центральную больницу в Йыхви, чтобы получить вторую инъекцию коронавирусной вакцины от доктора Вероники Ильиной, а сам консул, когда выходил из больницы, признался журналистам, что приезжал прививку.
Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сказал 29 января Postimees, что не существует правил, по которым российский генконсул мог бы получить прививку от коронавируса вне очереди.
Доктор Ильина сказала тогда корреспонденту Rus.Postimees, что не может комментировать ситуацию, пока не завершится внутреннее расследование. Она добавила, что уже общалась с внутренним контролем, написала объяснительную.