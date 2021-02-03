Следственный комитет предъявил брату Алексея Навального Олегу обвинение по "санитарному делу"

Как рассказал его адвокат Никос Параскевов, Олегу Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). "Было предъявлено обвинение. Статья не изменилась. Каких-то подробностей, к сожалению, сказать не могу, но в данный момент вменяется подстрекательство, а именно призывы к нарушению санитарно-эпидемиологических норм", - пояснил адвокат.

Ранее аналогичное обвинение предъявили главе московского штаба Навального Олегу Степанову и Марии Алехиной. Также по делу проходят Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Статью 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" впервые стали применять в России в целях политического преследования после массовых митингов 23 января.

В пятницу, 29 января, в рамках "санитарного дела" Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца Олега Навального, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, продюсера "Навальный Live" Любовь Соболь, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, а также активистку Марию Алехину. Все они должны находиться под домашним арестом до 23 марта 2021 года.

Часть 1 ст. 236 УК РФ вводит санкции за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Наказание по ней предусматривает штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.