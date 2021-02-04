Чт, 4.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Счастливчик сорвал джекпот в Bingo Loto: выигрыш составил почти 800 000 евро
1 мин для прочтения

Счастливчик сорвал джекпот в Bingo Loto: выигрыш составил почти 800 000 евро

Bingo loto. ФОТО: Elmo Riig

В состоявшемся в среду вечером розыгрыше Bingo loto был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 772 966,70 евро.

Выигрышный билет был куплен в Maksimarket в городе Вильянди, сообщила пресс-служба Eesti Loto.

Этот выигрыш стал крупнейшим в 2021 году, а также вторым по величине в розыгрыше Bingo.

В последний раз джекпот в Bingo был разыгран 25 ноября прошлого года, когда победителю досталось 740 000 евро. Выигрышный билет был куплен в пайдеском Maksimarket.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back