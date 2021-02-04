Счастливчик сорвал джекпот в Bingo Loto: выигрыш составил почти 800 000 евро
В состоявшемся в среду вечером розыгрыше Bingo loto был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 772 966,70 евро.
В состоявшемся в среду вечером розыгрыше Bingo loto был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 772 966,70 евро.
Выигрышный билет был куплен в Maksimarket в городе Вильянди, сообщила пресс-служба Eesti Loto.
Этот выигрыш стал крупнейшим в 2021 году, а также вторым по величине в розыгрыше Bingo.
В последний раз джекпот в Bingo был разыгран 25 ноября прошлого года, когда победителю досталось 740 000 евро. Выигрышный билет был куплен в пайдеском Maksimarket.