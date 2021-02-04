В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил четырехлетнюю девочку
В среду вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В среду вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 17.20 возле дома по адресу Кангеласте, 3а. Автомобиль BMW, которым управляла 21-летняя женщина, объезжал остановившийся перед пешеходным переходом Chrysler Voyager и сбил перебегавшую проезжую часть по "зебре" четырехлетнюю девочку.
Ребенка доставили в нарвскую больницу.