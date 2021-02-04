Чт, 4.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил четырехлетнюю девочку
1 мин для прочтения

В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил четырехлетнюю девочку

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

В среду вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 17.20 возле дома по адресу Кангеласте, 3а. Автомобиль BMW, которым управляла 21-летняя женщина, объезжал остановившийся перед пешеходным переходом Chrysler Voyager и сбил перебегавшую проезжую часть по "зебре" четырехлетнюю девочку.

Ребенка доставили в нарвскую больницу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back