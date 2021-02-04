Чт, 4.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лаанет: до жителей Нарвы необходимо донести важность государственной обороны
1 мин для прочтения

Лаанет: до жителей Нарвы необходимо донести важность государственной обороны

Министр обороны Калле Лаанет. ФОТО: Pilt videost

По мнению министра обороны Калле Лаанета, важно найти возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны, пишет Rus.ERR.

Об этом Лаанет заявил в ходе визита в Ида-Вирумаа, в ходе которого министр обороны ознакомился с Нарвской дружиной Кайтселийта, а также встретился с мэром Нарвы Катри Райк вице-мэром Сергеем Горлачем.

Лаанет на встрече подчеркнул, что Нарва как приграничный город НАТО имеет знаковую важность с точки зрения государственной обороны.

"Эстония начинается с Нарвы! Важно, чтобы мы нашли возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны, начиная с поощрения молодежи в школе к изучению государственной обороны и заканчивая ознакомлением с возможностями карьерного роста в Силах обороны", - отметил министр обороны.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back