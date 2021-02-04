Лаанет: до жителей Нарвы необходимо донести важность государственной обороны

Об этом Лаанет заявил в ходе визита в Ида-Вирумаа, в ходе которого министр обороны ознакомился с Нарвской дружиной Кайтселийта, а также встретился с мэром Нарвы Катри Райк вице-мэром Сергеем Горлачем.

Лаанет на встрече подчеркнул, что Нарва как приграничный город НАТО имеет знаковую важность с точки зрения государственной обороны.