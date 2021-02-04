Лаанет: до жителей Нарвы необходимо донести важность государственной обороны
По мнению министра обороны Калле Лаанета, важно найти возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны, пишет Rus.ERR.
По мнению министра обороны Калле Лаанета, важно найти возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны, пишет Rus.ERR.
Об этом Лаанет заявил в ходе визита в Ида-Вирумаа, в ходе которого министр обороны ознакомился с Нарвской дружиной Кайтселийта, а также встретился с мэром Нарвы Катри Райк вице-мэром Сергеем Горлачем.
Лаанет на встрече подчеркнул, что Нарва как приграничный город НАТО имеет знаковую важность с точки зрения государственной обороны.
"Эстония начинается с Нарвы! Важно, чтобы мы нашли возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны, начиная с поощрения молодежи в школе к изучению государственной обороны и заканчивая ознакомлением с возможностями карьерного роста в Силах обороны", - отметил министр обороны.