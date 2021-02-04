Чего ожидать от визита Борреля в Москву

ЕС ведет стратегическую дискуссию об отношениях с Россией

Но на первом месте среди тем визита Борреля официальное сообщение называет "стратегическую дискуссию" об отношениях ЕС-Россия. Начали ее министры иностранных дел ЕС еще в августе прошлого года. Основное обсуждение запланировано на саммит ЕС 25-26 марта.

Источник DW в европейских структурах поясняет, что сейчас пришло время для пересмотра политики в отношении РФ. Ведь нынешний курс - так называемые пять основополагающих принципов - Евросоюз утвердил еще в 2016 году. Пересмотр раз в пять лет - это нормальная практика Брюсселя.

Поэтому дело Навального не является главной причиной пересмотра отношений. Однако собеседник DW называет ситуацию вокруг оппозиционера одним из поводов провести стратегическую дискуссию сейчас. Чиновник поясняет, что ранее внутренние дела в России не были ключевой темой отношений Брюсселя с Москвой. Они сосредотачивались на международных вопросах, к которым причастна РФ: например, Украина и Сирия. Но отравление Навального химическим оружием семейства "Новичок" на территории РФ все изменило, и "теперь все проблемы, которые у нас были с Россией, начали восприниматься через призму внутренних событий", добавляет источник.

"Мачо-дипломатия" Борреля

Брюссельские эксперты, с которыми пообщалась DW, не ожидают прорыва в отношениях между ЕС и Россией от поездки Борреля. "Честно говоря, мои ожидания очень незначительные. Но это хотя бы шанс на диалог с Лавровым и возможность обсудить все важные вопросы лицом к лицу", - отмечает эксперт аналитического центра European Policy Centre Аманда Пол.

С ней согласен и эксперт по России бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко. Он не ожидает прогресса по вопросам, касающимся Украины или Навального. С другой стороны, аналитик видит и те темы, где Россия и ЕС могут продвинуться вперед. В первую очередь, это иранская ядерная сделка, возможность для чего открыла смена власти в США. Вторая тема, где возможно сотрудничество, - это борьба с пандемией, добавляет Франко.

Аманда Пол считает, что "Кремль счастлив по поводу визита Борреля в Россию, ведь последняя поездка на таком уровне состоялась в 2017 году". Но при этом она не согласна с критикой нынешнего визита из-за ареста Навального. Эксперт называет визит "хорошей идеей", потому что о проблемах лучше говорить. "Боррель - тот человек, который предпочитает говорить с непростыми иностранными лидерами - будь это Турция, Россия или Иран. С его стороны видно рвение ехать и вести переговоры с ними - это такой себе подход мачо", - отмечает Пол.