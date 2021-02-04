Фонд интеграции поддержит проекты по развитию культуры национальных меньшинств

«Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры», – пояснила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки – 6000 евро.

Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.

«Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, большая часть проектов, на осуществление которых мы выделили поддержку в прошлом году, была успешно осуществлена. От поддержки отказалось четверо ходатайствующих, и эти средства мы направили на поддержку трех следующих в списке результативности проектов», – отметила Пиргоп.

«В числе получивших в прошлом году поддержку проектов были, например, Этноярмарка и XXXII Форум Объединения народов Эстонии, а также мероприятия в честь 30-летия Таллиннского марийского общества, 30-летия Чувашского культурного общества и 25-летия некоммерческого объединения "Былина"», – добавила Пиргоп.