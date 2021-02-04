Чт, 4.02.2021
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Март Хельме
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Сложная экономическая ситуация: Sangar закроет несколько своих магазинов

Исполнительный директор Sangar Рауль Сакс. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Из-за вызванных коронавирусом ограничений эстонский производитель одежды Sangar закроет магазины в тартуском торговом центре Lõunakeskus, в Пярну и столичном торговом центре Viru Keskus, пишет Rus.ERR.

"Мы вынуждены закрыть часть магазинов по экономическим соображениям. За последний год число посетителей магазинов и продажи одежды снизились в два раза. Хотя мы выпустили новые продукты, подходящие для домашнего офиса, это не заменит дохода от продаж представительских одежды и рубашек, которые до сих пор были нашим основным источником оборота", - сообщил исполнительный директор Sangar Рауль Сакс в распространенном в четверг пресс-релизе.

В Тарту продолжит работать фабричный магазин предприятия, а в Таллинне сохранится три представительства, работающих при торговых центрах. Фирма намерена сосредоточиться на продаже продукции в интернете.

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