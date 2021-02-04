Сложная экономическая ситуация: Sangar закроет несколько своих магазинов

"Мы вынуждены закрыть часть магазинов по экономическим соображениям. За последний год число посетителей магазинов и продажи одежды снизились в два раза. Хотя мы выпустили новые продукты, подходящие для домашнего офиса, это не заменит дохода от продаж представительских одежды и рубашек, которые до сих пор были нашим основным источником оборота", - сообщил исполнительный директор Sangar Рауль Сакс в распространенном в четверг пресс-релизе.