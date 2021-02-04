Убийства, слежка и угрозы. Как страны преследуют оппонентов, уехавших за границу

Эти ситуации привели к тому, что Европа стала чаще отказывать чеченцам в предоставлении убежища, ссылаясь на необходимость обеспечивать национальную безопасность. Особенно остро проблема стоит сейчас, когда после ряда террористических атак в странах ЕС ужесточилось отношение к миграции в целом.

Сразу несколько правозащитных организаций сейчас помогают заявителям, которым отказали в получении убежища в Европе и которых должны вот-вот выслать на родину. Причем речь идет не только о Франции, где в последнее время участились случаи депортации мигрантов, но и, например, о Германии, занимавшей более сдержанную позицию в отношении приезжающих.

Журналист и эксперт по Чечне Елена Милашина называет ситуацию парадоксальной: несмотря на то, что многие европейские государства признают многочисленные нарушения прав человека в Чечне, они часто отказывают в убежище чеченцам, которые пытаются сбежать.

Депортация Getty Images

Рамзан Кадыров не раз открыто высказывался на эту тему в эфире чеченского телевидения. В частности, обращаясь к уехавшим, он говорил: “Вы сами себе вредите. Лет через 10, когда вы поумнеете или родители скажут, пора ехать домой, или погонят с Европы, вам некуда будет деваться. Тогда мы спросим с вас за каждое сказанное вами слово. Я знаю все сайты, на которых тусуется европейская молодежь. "Фейсбук", "Инстаграм", любой... каждое слово, написанное и сказанное там, мы берем на учет”.

Особый размах

Freedom House не только документирует случаи преследования, но и пытается объяснить, какими инструментами пользуются страны. Одним из самых распространенных методов, по мнению НКО, является давление на членов семьи. Чтобы заставить замолчать человека, живущего за границей, власти нередко угрожают его близким, оставшимся на родине. Также государство может пытаться контролировать передвижения человека, аннулируя его паспорт. В последние годы популярным инструментом становятся взломы личных аккаунтов, установка шпионского софта на персональные телефоны и ноутбуки, а также очерняющие информационные кампании в интернете. Последняя тактика хоть и не угрожает жизни и здоровью, но достаточно успешно работает, если нужно заставить человека замолчать.

Многие так называемые “транснациональные репрессии” предполагают сотрудничество двух государств, что нередко можно наблюдать при решении вопроса о депортации.

“Власти страны пребывания могут действовать, основываясь на официальных запросах от государства, которое является родиной человека. Но также бывает, что жертву незаконно перевозят в родную страну даже без подобия надлежащей правовой процедуры”, - говорится в докладе.

“Предотвращение транснациональных репрессий потребует изучения способов, при помощи которых одно государство манипулируют миграционными системами другой страны. Поскольку миграционные системы демократических стран все больше заботятся о национальной безопасности, авторитарные государства видят в этом возможность контролировать ситуацию за пределами своих границ. Например, они могут обвинить уехавшего человека в терроризме”, - поясняет Нейт Шенккан, директор по стратегическим исследованиям Freedom House.

Шенккан называет страны, которые в первую очередь используют подобные методы, - это Китай, Руанда, Саудовская Аравия, Иран, Турция, а также Россия. “Эти страны выделяются размахом и жестокостью своих кампаний”, - считает он.