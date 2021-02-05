Популярный в Эстонии хутор ездовых собак обвинили в плохом обращении с животными

Пост в популярной группе Фейсбука "Книга Жалоб (Эстония)" на момент написания статьи набрал без малого 300 лайков, более 360 перепостов и свыше 240 комментариев.

"Шокирующее зрелище, собаки содержатся неподобающим образом: места у них нет где нормально побегать, где ходят в туалет, там и бегают кругами, грязные и очень худые (вы не представляете, насколько!). Все они очень грустные", - пишет автор поста.

В этот же день, 24 января, в Инстаграме был опубликован и пост другого пользователя приблизительного того же содержания: "Бедные животные содержатся в очень жутких условиях. Каждая из них на короткой цепи, где она делает свои дела, там же и спит и ест. Собаки очень худые, непонятно, чем их кормят. На заработанные деньги можно было бы содержать их вполне достойно. Самое печальное в этой ситуации то, что весь их день был расписан".

Две пользовательницы разных социальных сетей посещали питомник одной компанией. Автор поста в Инстаграме, Николь Сара Андреева, также связалась с редакцией Rus.Postimees и прислала сделанные в питомнике видео.

Хутор, о котором идет речь, находится в деревне Аугли Выруского уезда и называется Neumann Husky Sleddog Kennel.

На просьбу прокомментировать обвинения в неподобающем обращении с животными ответ от лица владельцев питомника Йоханны Лаак и Рейна Нойманна журналистам прислал присяжный адвокат Роберт Сарв, ставший широко известным в последние пару лет благодаря делам, в которых он защищал знаменитостей от анонимных интернет-комментаторов.

"Эта семья стала жертвой очередной клеветнической кампании, и в настоящее время мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы привлечь клеветников к ответственности. У компетентных инстанций нет никаких претензий к владельцам собак. К сожалению, такие клеветнические кампании становятся все более распространенным явлением, и никто из нас не застрахован от этого. Однако мы можем привлечь клеветников к ответственности.

Мои клиенты занимаются ездовыми собаками почти 12 лет, и забота о собаках и их благополучие - их приоритет номер один. Все 62 собаки для них - словно члены семьи, их семья любит собак и заботится о них. Каждый, кто сомневается в этом, должен отвечать за свои слова".

Николь Сара Андреева сообщила, что информация об условиях содержания собак была передана Cоюзу защиты животных, который обещал в ближайшее время навестить питомник. Это подтвердила на прошлой неделе Rus.Postimees и представитель Союза Пилле Теэс.

Однако посещение хутора сорвалось: хозяева не пустили волонтера Союза защиты животных без предварительной договоренности. Представитель Союза по телефону сообщила в среду, что они вскоре планируют отправиться туда снова, поскольку это не получилось в субботу. "Мы не будем комментировать, пока не увидим своими глазами", - добавила она.