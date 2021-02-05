Пт, 5.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Популярный в Эстонии хутор ездовых собак обвинили в плохом обращении с животными
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Популярный в Эстонии хутор ездовых собак обвинили в плохом обращении с животными

В социальных сетях в конце января стали распространяться посты, обращающие внимание на плохое обращение с ездовыми собаками в одном из эстонских питомников, предлагающих услугу катания на собачьих упряжках.

Пост в популярной группе Фейсбука "Книга Жалоб (Эстония)" на момент написания статьи набрал без малого 300 лайков, более 360 перепостов и свыше 240 комментариев.

"Шокирующее зрелище, собаки содержатся неподобающим образом: места у них нет где нормально побегать, где ходят в туалет, там и бегают кругами, грязные и очень худые (вы не представляете, насколько!). Все они очень грустные", - пишет автор поста.

В этот же день, 24 января, в Инстаграме был опубликован и пост другого пользователя приблизительного того же содержания: "Бедные животные содержатся в очень жутких условиях. Каждая из них на короткой цепи, где она делает свои дела, там же и спит и ест. Собаки очень худые, непонятно, чем их кормят. На заработанные деньги можно было бы содержать их вполне достойно. Самое печальное в этой ситуации то, что весь их день был расписан".

Две пользовательницы разных социальных сетей посещали питомник одной компанией. Автор поста в Инстаграме, Николь Сара Андреева, также связалась с редакцией Rus.Postimees и прислала сделанные в питомнике видео. 

Хутор, о котором идет речь, находится в деревне Аугли Выруского уезда и называется Neumann Husky Sleddog Kennel.  

На просьбу прокомментировать обвинения в неподобающем обращении с животными ответ от лица владельцев питомника Йоханны Лаак и Рейна Нойманна журналистам прислал присяжный адвокат Роберт Сарв, ставший широко известным в последние пару лет благодаря делам, в которых он защищал знаменитостей от анонимных интернет-комментаторов. 

"Эта семья стала жертвой очередной клеветнической кампании, и в настоящее время мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы привлечь клеветников к ответственности. У компетентных инстанций нет никаких претензий к владельцам собак. К сожалению, такие клеветнические кампании становятся все более распространенным явлением, и никто из нас не застрахован от этого. Однако мы можем привлечь клеветников к ответственности. 

Мои клиенты занимаются ездовыми собаками почти 12 лет, и забота о собаках и их благополучие - их приоритет номер один. Все 62 собаки для них - словно члены семьи, их семья любит собак и заботится о них. Каждый, кто сомневается в этом, должен отвечать за свои слова".

Николь Сара Андреева сообщила, что информация об условиях содержания собак была передана Cоюзу защиты животных, который обещал в ближайшее время навестить питомник. Это подтвердила на прошлой неделе Rus.Postimees и представитель Союза Пилле Теэс.

Однако посещение хутора сорвалось: хозяева не пустили волонтера Союза защиты животных без предварительной договоренности. Представитель Союза по телефону сообщила в среду, что они вскоре планируют отправиться туда снова, поскольку это не получилось в субботу. "Мы не будем комментировать, пока не увидим своими глазами", - добавила она.

По оценке присяжного адвоката Сарва, важно подчеркнуть, что в Эстонии у частно-правовых некоммерческих организаций нет права приходить и осматривать чей-то дом, двор или ферму. "Это входит в компетенцию учреждений, которые также проверяют и утверждения в рамках клеветнических кампаний", - уточнил он.

К таким ведомствам относится, в частности, Департамент сельского хозяйства и продовольствия, образованный в ходе слияния Ветеринарно-пищевого и Сельскохозяйственного департаментов. Союз защиты животных подтвердил, что контактировал с этой организацией по вопросу Neumann Husky Sleddog Kennel.

"Мы знаем, что им делались предписания, что там довольно много недостатков, потому что мы общались с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия", - утверждает Союз.

Между тем, на странице хутора Neumann Husky в Фейсбуке появился пост следующего содержания: "Департамент сельского хозяйства и продовольствия провел проверку. Департамент не обнаружил у собак недоедания, пищевого или питьевого голодания. Специалисты подтвердили, что собаки дружелюбны, шерсть чистая и ровная, собаки получают в достаточной мере возможность двигаться. Все наши собаки здоровы, социальны, и у нас нет ни одной проблемной собаки. Если у кого-то все еще есть вопросы о наших собаках, мы всегда готовы поговорить и ознакомить с тем, какие это собаки, для чего их разводят и как их дрессируют".

"Да, они пишут, что животные накормлены - и я не могу утверждать, что их не кормили, но недочеты есть", - продолжает настаивать представитель Союза защиты животных.

Советник по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анника Кубья сообщила Rus.Postimees, что отвечающие за надзор чиновники ведомства посетили ферму и оценили ситуацию. 

"Подготовленный протокол был отправлен владельцу животных для ознакомления и обратной связи. Разъяснения или возражения по выявленным обстоятельствам ожидаются от владельца животного до 3 февраля 2021 года.

Раскрыть результаты производства и сообщить о дальнейших действиях Департамент обещает только после того, как от владельца поступят отзывы или возражения, и решение вступит в силу: "После получения объяснений мы сможем предоставить информацию от Департамента о том, что было обнаружено на месте". 

4 февраля Rus.Postimees снова обратился к представителю питомника, чтобы выяснить, предоставили ли его владельцы какие-либо оправдания или протесты, на что был получен лаконичный ответ адвоката Сарва: "В заключение могу заверить, что всё в порядке, и клиенты всегда соблюдают действующие требования. Мы сможем дать более подробный комментарий после того, как остановим кампанию клеветы и привлечем клеветников к ответственности".

Между тем, туристический портал Puhka Eestis/Visit Estonia удалил из материала "Идея на выходные: прокатиться на собачьих упряжках!" упоминание питомника Neumann Husky.

Как объяснил пресс-секретарь Фонда развития предпринимательства Мартин Алтрая, для центра развития туризма EAS важно высокое качество предлагаемых услуг. "Насколько нам известно, Департамент сельского хозяйства и продовольствия издал для Neumann Husky предписание улучшить условия содержания собак, поэтому мы удалили туристическую услугу с открытой части портала puhkaeestis.ee / visitestonia.com. Когда услуги компании, по оценке Департамента сельского хозяйства и продовольствию, снова будут соответствовать требованиям и у компании не будет действующих предписаний, мы снова добавим информацию на наш веб-сайт", - сообщил Алтрая.

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