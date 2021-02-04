Галерея ⟩ Приз зрительских симпатий конкурса "Дом года" достался пярнуской квартире

По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, в голосовании приняло участие около 7000 человек.

«Квартира семьи Саавик начала лидировать с первых часов голосования. Если в прошлом году народное жюри покорила квартира с очень минималистичной темной кухней, то теперь очаровало уютное сочетание дерева и старинной мебели. «Этот конкурс, как и раньше, показал: чем в более сложное время мы живем, тем больше нас привлекают натуральные материалы и традиционные интерьеры», - сказала Паюла.

Член жюри конкурса Aasta kodu, дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина отметила, что победителей стоит похвалить за смелое сочетание предметов разных эпох, которые вместе образуют стильное и удобное целое.