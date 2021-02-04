Чт, 4.02.2021
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Индрек Касела
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  • Приз зрительских симпатий конкурса "Дом года" достался пярнуской квартире
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Галерея ⟩ Приз зрительских симпатий конкурса "Дом года" достался пярнуской квартире

Народное жюри конкурса Aasta kodu, который, кстати, проводился в 24-й раз, отдало свои симпатии квартире Хелены и Кристо Саавик. Квартира находится в прибрежном районе Пярну, а дому, между прочим, почти 100 лет, передает Kodustiil.  

По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, в голосовании приняло участие около 7000 человек.

«Квартира семьи Саавик начала лидировать с первых часов голосования. Если в прошлом году народное жюри покорила квартира с очень минималистичной темной кухней, то теперь  очаровало уютное сочетание дерева и старинной мебели. «Этот конкурс, как и раньше, показал: чем в более сложное время мы живем, тем больше нас привлекают натуральные материалы и традиционные интерьеры», - сказала Паюла.

Член жюри конкурса Aasta kodu, дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина отметила, что победителей стоит похвалить за смелое сочетание предметов разных эпох, которые вместе образуют стильное и удобное целое.

«Сейчас популярно повторное использование материалов, и дом победителей тут не исключение. Семья также сама реставрировала различные предметы мебели. Это очень личный интерьер, в  котором при этом соблюдаются многие современные модные тенденции, например, было использовано много зеленого и других природных оттенков в сочетании с деревом. Это реальный пример того, что для создания ощущения уютного дома нужно в первую очередь довериться своему внутреннему чувству», - охарактеризовала Чуфарина полюбившуюся участникам голосования квартиру. 

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