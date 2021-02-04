Мать школьника: почему ребенок, который болеет дома, получает “колы” за классную работу?

Догнать одноклассников после болезни

По словам родителей, если ребенок находится на лечении дома, в электронной системе появляются значки “!”, которые означают, что школьник не сделал работу. Через десять дней, если работа всё еще не сделана, восклицательные знаки превращаются в оценки - единицы.

То есть, получается, ребенок обязан учиться во время болезни, потому что иначе он не успеет наверстать упущенное, особенно если болел долго?

“Нас действительно очень сильно интересуют эти восклицательные знаки и то, можно ли ставить оценки за то, что ребенок болеет, - рассказала мать одного из учеников. - Допустим, ребенок проболел две недели, и за это время было много контрольных, самостоятельных работ по разным предметам, стихов, которые задали выучить по литературе... Накопилось куча восклицательных знаков, и надо будет их исправлять, причем в течение десяти дней”.

По словам женщины, после того, как ребенок возвращается в школу, невозможно исправить всё сразу, да и учителя бывают очень заняты.

“Единицы ставятся даже за классную работу, когда ребенок болеет”, - добавляет она.

По словам женщины, решить этот вопрос с директором родителям не удалось, потому что “директор всегда прав” и не идет навстречу:

“Поэтому хотелось бы узнать от Министерства образования, как здесь должно быть по закону. Если так можно - без проблем, будем мучить детей. После того, как выйдет с больничного, придется учить с ним и те темы, которые он проболел, а это большая нагрузка на ребенка. Но если это незаконно? Жалко детей просто”.

Систему оценивания каждая школа разрабатывает сама

Советник Отдела дошкольного и основного образования Министерства образования и науки Пилле Либлик сообщила, что в данном случае речь идет о муниципальной школе, и родителям стоит обращаться в городское управление, если они недовольны работой школы и не смогли решить вопросы с ее директором.

По словам Пилле Либлик, порядок оценивания учебных результатов фиксируется в школьной программе обучения, в результате текущего оценивания в конце года формируются итоговые оценки. В процессе обучения важно двигаться поэтапно, приобретая навыки и умения шаг за шагом, уделяя достаточно времени закреплению материала.

“Какова продолжительность этих этапов для данного класса и предмета - десять дней или какой-то другой срок - каждая школа определяет самостоятельно, на законодательном уровне это не регулируется, - сообщила Пилле Либлик. - Школа несет ответственность за то, чтобы ученик имел возможность получить качественное образование - необходимые навыки и умения.

Задача, "работа" ученика - учиться. Проведение учебного процесса в целях достижения учебных результатов определяется на уровне школы, и конкретные принципы организации учебного процесса, в том числе и оценивания, утверждаются внутренним распорядком каждой школы отдельно”.

Директор: учитель мог не знать, что ребенок болеет

Директор Славянской основной школы Светлана Владимирова пояснила, что восклицательные знаки означают, что ребенок по какой-то причине не сдал работу, которая будет влиять на оценку за триместр. При этом, не важно, по какой причине он не сдал работу. “!” - не оценка, а только сигнал, чтобы обратить внимание школьника и его родителей. Причем, речь не о каждом пропущенном уроке, а только о работах, которые в любом случае нужно будет сделать.

“Дальше действительно включается правило, что на любую отрицательную или не выставленную оценку дается десять дней”, - говорит Светлана Владимирова.

По мнению директора, проблемы часто возникают из-за плохой коммуникации - например, родитель просто не сообщил классному руководителю, что ребенок заболел. Оценка во время болезни (цифра, а не “!”) может появиться только, если учитель не знает о болезни.

“Если ребенок болел, конечно, его десять дней начинают отсчитываться с момента выздоровления”, - говорит она.

Если, продолжает директор, в течение этого срока школьник не сдаст работу, он получает оценку “1”, как требует государственная программа обучения. И снова начинает отсчитываться десять дней - на исправление негативной оценки. Учитель может этот срок продлить, но попросить его нужно до того, как срок прошел.