Основной причиной потери работы в 2020 году стали сокращения

В прошлом году в Кассе страхования от безработицы было зарегистрировано 110 942 человек, что на 30,6% больше, чем годом ранее.

Впервые на учет встали 87 877 человек, из них 21 348 потеряли работу из-за сокращения штатов. Из числа сокращенных 11 900 человек потеряли работу в Таллинне и Харьюском уезде, 2600 человек были уволены в Ида-Вирумаа, почти 1800 человек - в Тартуском уезде и 1400 человек - в Пярнуском уезде.

По соглашению сторон трудовой договор был расторгнут в 12 200 случаях, у 12 400 работников закончил действие срочный трудовой договор, 14 200 человек, состоящих на учете в Кассе страхования от безработицы, уволились по инициативе самого работника. Молодежь составила 15,5% зарегистрированных безработных, люди старше 55 лет - 19,5%, а долгосрочные безработные составили 32,1% от общего числа безработных.