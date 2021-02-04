В Эстонии умерло десять человек с коронавирусом, прибавилось 673 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 288 человек. В Харьюмаа 214 новых случев приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 107, в Ида-Вирумаа — 84, в Тартумаа — 50, в Йыгева- и Вильяндимаа — 22, на Сааремаа — 19, в Ярва- и Ляэне-Вирумаа — 16, в Вырумаа — 12, в Рапламаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа — три, в Пыльвамаа — два новых случая. В случае девяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,8% от общего количества сделанных тестов.

Открыто 49 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 413 пациентов. Десять человек скончались.

Новость дополняется...

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 31 864 человека, две дозы вакцины получили 14 330 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 31 864 человека, из которых 14 330 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA