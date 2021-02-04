В Эстонии умерло десять человек с коронавирусом, прибавилось 673 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5167 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 673, то 13% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5167 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 673, то 13% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 288 человек. В Харьюмаа 214 новых случев приходятся на Таллинн.
В Пярнумаа прибавилось 107, в Ида-Вирумаа — 84, в Тартумаа — 50, в Йыгева- и Вильяндимаа — 22, на Сааремаа — 19, в Ярва- и Ляэне-Вирумаа — 16, в Вырумаа — 12, в Рапламаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа — три, в Пыльвамаа — два новых случая. В случае девяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,8% от общего количества сделанных тестов.
Открыто 49 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 413 пациентов. Десять человек скончались.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 31 864 человека, две дозы вакцины получили 14 330 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 31 864 человека, из которых 14 330 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 261 870 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3080 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 336.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Действуют общегосударственные ограничения
С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.
Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.