Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов

Март Нормет, телепродюсер и основатель конкурса Eesti laul, поделился в своем Фейсбуке фотографией, где возле монументм эстонскому певцу можно увидеть ставшее всемирно известным мемом изображение американского сенатора Берни Сандерса на церемонии приведения к присяге президента Джо Байдена.

Скульптура Яака Йоалы также кажется излюбленной темой эстонского поэта, прозаика, драматурга, художника и музыканта Аапо Ильвеса.

«Оказалось, что куда ты ни поставь эту трубу с Йоалой, все равно будет смешно. Смех полезен для здоровья!» - сказал Ильвес. В его аккаунте в социальных сетях есть по крайней мере семь мемов с Йоалой, в том числе Йоала в пустыне Юта, на Красной площади Москвы и в мультфильме «Тайна третьей планеты».

Jaak Joala kuju Moskvas Punasel väljakul ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)

Jaak Joala kuju Utah’ kõrbes salapärase monoliidi asemel ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)

Jaak Joala kuju oma mikrofoniga riigikogus ametivannet andmas ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)

Вчера утром на фанерном ящике вокруг памятника можно было увидеть большой лист бумаги с изображением человека с лицом Яака Йоалы, а на рисунке было написано «Kastis laulja». ("Певец в коробке", по-эстонски созвучно с названием телепередачи "Maskis Laulja" - "певец в маске" - ред.)

Esimene kunstiteos kunsti katvale kastile ilmus esimesel ööl. ФОТО: Marko Suurmägi

Некоторые люди посчитали, что памятник был вдохновлен культовым российским фильмом «Операция Ы и Другие приключения Шурика».

Идея скульптуры Яака Йоалы могла быть навеяна фильмом ФОТО: Avanejad Facebook

Жест из лучших побуждений

Вильянди - родной город Яака Йоалы. Поэтому в ноябре прошлого года отцы города решили, что в парке у улицы Пости будет поставлен памятник музыканту и будет звучать музыка в исполнении певца.

Заказчиком памятника стала некоммерческая ассоциация Meie Viljandi, возглавляемая предпринимателем Харри Юхани Аалтоненом, который также является членом горcобрания Вильянди. Город Вильянди поддержал строительство памятника суммой в 50 000 евро.

Мемориал был создан скульптором Мати Кармином и стоил в общей сложности 70 200 евро.