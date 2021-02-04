Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов

Памятник Яаку Йоале, открытый в Вильянди в конце прошлого года и с недавних пор закрытый фанерой, у многих разбудил чувство юмора и сатиры, что находит свое отражение в социальных сетях, пишет Sakala.
Март Нормет, телепродюсер и основатель конкурса Eesti laul, поделился в своем Фейсбуке фотографией, где возле монументм эстонскому певцу можно увидеть ставшее всемирно известным мемом изображение американского сенатора Берни Сандерса на церемонии приведения к присяге президента Джо Байдена.
Скульптура Яака Йоалы также кажется излюбленной темой эстонского поэта, прозаика, драматурга, художника и музыканта Аапо Ильвеса.
«Оказалось, что куда ты ни поставь эту трубу с Йоалой, все равно будет смешно. Смех полезен для здоровья!» - сказал Ильвес. В его аккаунте в социальных сетях есть по крайней мере семь мемов с Йоалой, в том числе Йоала в пустыне Юта, на Красной площади Москвы и в мультфильме «Тайна третьей планеты».
Вчера утром на фанерном ящике вокруг памятника можно было увидеть большой лист бумаги с изображением человека с лицом Яака Йоалы, а на рисунке было написано «Kastis laulja». ("Певец в коробке", по-эстонски созвучно с названием телепередачи "Maskis Laulja" - "певец в маске" - ред.)
Некоторые люди посчитали, что памятник был вдохновлен культовым российским фильмом «Операция Ы и Другие приключения Шурика».
Жест из лучших побуждений
Вильянди - родной город Яака Йоалы. Поэтому в ноябре прошлого года отцы города решили, что в парке у улицы Пости будет поставлен памятник музыканту и будет звучать музыка в исполнении певца.
Заказчиком памятника стала некоммерческая ассоциация Meie Viljandi, возглавляемая предпринимателем Харри Юхани Аалтоненом, который также является членом горcобрания Вильянди. Город Вильянди поддержал строительство памятника суммой в 50 000 евро.
Мемориал был создан скульптором Мати Кармином и стоил в общей сложности 70 200 евро.
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