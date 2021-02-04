Чт, 4.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов
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Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов

Памятник Яаку Йоале на месте статуи Христа-Искупителя в Рио ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)

Памятник Яаку Йоале, открытый в Вильянди в конце прошлого года и с недавних пор закрытый фанерой, у многих разбудил чувство юмора и сатиры, что находит свое отражение в социальных сетях, пишет Sakala.

Март Нормет, телепродюсер и основатель конкурса Eesti laul, поделился в своем Фейсбуке фотографией, где возле монументм эстонскому певцу можно увидеть ставшее всемирно известным мемом изображение американского сенатора Берни Сандерса на церемонии приведения к присяге президента Джо Байдена. 

Скульптура Яака Йоалы также кажется излюбленной темой эстонского поэта, прозаика, драматурга, художника и музыканта Аапо Ильвеса. 

«Оказалось, что куда ты ни поставь эту трубу с Йоалой, все равно будет смешно. Смех полезен для здоровья!» - сказал Ильвес. В его аккаунте в социальных сетях есть по крайней мере семь мемов с Йоалой, в том числе Йоала в пустыне Юта, на Красной площади Москвы и в мультфильме  «Тайна третьей планеты». 

Jaak Joala kuju Moskvas Punasel väljakul  ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)
Jaak Joala kuju Utah’ kõrbes salapärase monoliidi asemel  ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)
Jaak Joala kuju oma mikrofoniga riigikogus ametivannet andmas  ФОТО: Aapo Ilves (montaaž)

Вчера утром на фанерном ящике вокруг памятника можно было увидеть большой лист бумаги с изображением человека с лицом Яака Йоалы, а на рисунке было написано «Kastis laulja». ("Певец в коробке", по-эстонски созвучно с названием телепередачи "Maskis Laulja" - "певец в маске" - ред.)

Esimene kunstiteos kunsti katvale kastile ilmus esimesel ööl.  ФОТО: Marko Suurmägi

Некоторые люди посчитали, что памятник был вдохновлен культовым российским фильмом «Операция Ы и Другие приключения Шурика». 

Идея скульптуры Яака Йоалы могла быть навеяна фильмом ФОТО: Avanejad Facebook

Жест  из лучших побуждений

Вильянди - родной город Яака Йоалы. Поэтому в ноябре прошлого года отцы города решили, что в парке у улицы Пости будет поставлен памятник музыканту и будет звучать музыка в исполнении певца.

Заказчиком памятника стала некоммерческая ассоциация Meie Viljandi, возглавляемая предпринимателем Харри Юхани Аалтоненом, который также является членом горcобрания Вильянди. Город Вильянди поддержал строительство памятника суммой в 50 000 евро.

Мемориал был создан скульптором Мати Кармином и стоил в общей сложности 70 200 евро.

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