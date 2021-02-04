Минск опроверг активизацию работы над введением единой валюты России и Белоруссии

Ранее телеграм-канал так называемого народного антикризисного управления заявил, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией. "Наши абсолютно надежные источники в Национальном банке Беларуси утверждают, что действительно возобновилась активная работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией. Судя по нашей информации, над этим работают в ускоренном темпе. Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Белоруссии, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля", - говорилось в сообщении.