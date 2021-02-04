Чт, 4.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Минск опроверг активизацию работы над введением единой валюты России и Белоруссии
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Минск опроверг активизацию работы над введением единой валюты России и Белоруссии

Флаги России и Белоруссии. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Национальный банк Белоруссии назвал не соответствующей действительности информацию об активной работе над дорожной картой по введению единой валюты Белоруссии и РФ.

"Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью", - заявили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе банка.

Ранее телеграм-канал так называемого народного антикризисного управления заявил, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией. "Наши абсолютно надежные источники в Национальном банке Беларуси утверждают, что действительно возобновилась активная работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией. Судя по нашей информации, над этим работают в ускоренном темпе. Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Белоруссии, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля", - говорилось в сообщении.

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года. О его создании объявил член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко.

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