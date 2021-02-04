Странные звуки или запахи: полтергейст не причем, просто трубы пора менять

Специалист по имущественному страхованию рассказывает о наиболее распространенных признаках, которые заранее сигнализируют о грядущей аварии и непременно требуют внимания домовладельца.

Невинные струйки или капли

Если смеситель капает, не стоит дожидаться, пока маленькие капли превратятся в шумный водопад. Как правило, это означает, что смеситель находится не в лучшем состоянии и для его починки необходимо что-то предпринять. Стоит обратить внимание: капающая вода не только нервирует, но и может дорого вам обойтись. Капающий кран или подтекающий унитаз за продолжительный период времени расходуют достаточно много воды, что сказывается и на счетах за коммунальные услуги.

Странные звуки

Если при закрывании крана раздается странное поскрипывание или треск, конечно же, это тревожный сигнал. Если сливная труба постоянно булькает, проблема уже не за горами и стоит отреагировать, прежде чем в доме случится потоп.

Странный запах или цвет

Это элементарно: если вода, которую вы пьете и используете для мытья, выглядит очень грязной и имеет странный запах, это верный признак того, что трубы устарели. Если запах или цвет воды стали меняться, то очевидно, что эта проблема не разрешится сама по себе и вскоре может случиться серьезный потоп.

Вода не уходит

Если дом старше 30 лет и трубопровод не обслуживался как следует, в трубах накапливаются ржавчина, накипь, осадки и возникают засоры. Поэтому не стоит считать пустяком слишком медленно уходящую воду.

Для предотвращения проблем с засорами важно помнить, что в канализацию следует спускать только сточные воды от домохозяйства, но не жир от жарки и не мусор.

Также ни в коем случае нельзя спускать в унитаз растворители или остатки краски. Даже если они не засорят трубы, то могут нарушить работу очистных станций.