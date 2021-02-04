Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обвиняется в богохульстве
Знаменитый вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон снова обвиняется в богохульстве. С учетом рецидива ему могут вынести весьма суровое наказание, пишет Newsru.
Знаменитый вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон снова обвиняется в богохульстве. С учетом рецидива ему могут вынести весьма суровое наказание, пишет Newsru.
По информации La Gazzetta Dello Sport, 43-летний голкипер произнес оскорбительную фразу после гола Лаутаро Мартинеса в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Интера" (2:1). Отмечается, что сорвавшееся с его губ высказывание считается худшим типом ругательства в итальянском языке.
Согласно итальянским законам, Буффон может получить дисквалификацию на один матч и штраф, если фраза подтвердится после экспертного анализа видеозаписей.
В декабре 2020 года вратарь уже попадал под рассмотрение дисциплинарного комитета Федерации футбола Италии за использование аналогичной фразы в матче 13-го тура Серии А с "Пармой" (4:0). Ему еще не вынесли наказания по этому делу.
Добавим, что матч с "Интером", который "Ювентус" выиграл благодаря дублю Криштиану Роналду, стал для Буффона 1100-м в карьере. В текущем сезоне он провел восемь игр и пропустил пять мячей.
В Италии тщательно следят за репликами футболистов на поле, пересматривая видеозаписи встреч. Кощунственные высказывания удается идентифицировать даже по губам игроков. В частности, хавбек "Удинезе" Роландо Мандрагора был дисквалифицирован на один матч за то, что шепотом оскорбил Деву Марию и сравнил бога с собакой.
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