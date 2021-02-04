Центристская партия хотела видеть на посту министра культуры Койта Тооме

Певец и композитор Койт Тооме с 15 января 2003 года входит в партию «Отечество». Политический ген у Койта Тооме все-таки имеется, так как его дядя, в настоящее время работающий в сфере недвижимости бизнесмен Индрек Тооме в Советской Эстонии был ведущим политиком: он входил в Президиум Верховного Совета и был премьер-министром Эстонской ССР.

В этом году Койт Тооме участвует в конкурсе Eesti laul, где в полуфинале выступит с композицией We Could Have Been Beautiful. Также он является соавтором песни Heaven's Not That Far Tonight, которую исполнит дует Suured tüdrukud.

Осенью портал Elu24 писал, что в фирме Койта Тооме KT Music OÜ все идет не так хорошо, как могло бы. В марте 2019 года долг по налогам у KT Music составлял 10 236 евро.

Койт Тооме не принял предложение Танеля Кийка и министром культуры стала член Центристской партии Аннели Отть.