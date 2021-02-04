На члена научного совета совершено нападение

Кая Каллас сообщила, что правительство ознакомлено с эпидемиологической ситуацией в стране. Также решено выделить три миллиона евро для участия в изучении роботами корпуса парома "Эстония".

Танель Кийк отметил, что обсуждается изменение плана вакцинации. Необходимо переходить к работникам передовой, в том числе, учителям. А также снижать количество госпитализированных больных, чтобы больницы могли больше выполнять плановой работы.

Калле Лаанет отметил, что обороноспособность страны под контролем.

Но главной новостью стало нападение на члена научного совета при правительстве, главного врача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга. Кая Каллас сказала, что делом занимается полиция, обсуждается вопрос усиления охраны членов совета. Кийк добавил, что это тревожный сигнал и сложный момент для всего общества.

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