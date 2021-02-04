До и после: квартира в доме 1850 года в историческом центре Питера

В прошлом году все эти наслоения отделки наконец сняли, чтобы обустроить квартиру для семьи. В одной из комнат под обоями нашли газеты 1864 года! С такой роскошью было просто невозможно расстаться: газетные листы аккуратно сняли со стены, обрамили и украсили кабинет.

О проекте Место: исторический центр Санкт-Петербурга Размер: 80 кв.м Кто здесь живёт: семейная пара Дизайнер проекта: Ольга Смоленская, проектное объединение «Уникум»

План квартиры. Фото: Евгения Назарова

Из элементов исторической отделки не сохранилось почти ничего: красивых деталей вроде парадной лепнины здесь и не было, так как во флигеле селили прислугу. При этом сам дом является объектом культурного наследия, поэтому делать здесь перепланировку было запрещено. Разрешалось только переустройство, и дизайнер Ольга Смоленская воспользовалась этой возможностью, чтобы перенести кухню в объединенную зону гостиной-столовой.

Кухня до ремонта. Фото: Евгения Назарова

Двадцатиметровую кухню-гостиную оформили в темных тонах, чтобы… скрыть довольно низкий потолок. «Его высота 2,8 метра, для старого фонда это очень мало, — рассказывает Ольга Смоленская. — Большое заблуждение думать, что низкому потолку нужен белый цвет. На самом деле он становится выше благодаря темному оттенку».

Большое заблуждение думать, что низкому потолку нужен белый цвет.

В ходе ремонта в стене спальни открылась ниша, которой даже не было на планах. В нее вписали полки и небольшой рабочий стол.

А так выглядело до ремонта помещение, где оборудовали гостевую комнату - теперь это самое светлое помещение в квартире.

Окна помещения выходят во двор-колодец, и с более темной гаммой помещению не хватало бы инсоляции.

Узкое помещение, предназначенное доя кабинета, визуально расширили с помощью покраски: цвет с длинной стены завели на потолок. Комод сохранили от прошлого коммунального интерьера, но перекрасили. В рамках на стенах — те самые газеты 1864 года, которые нашли под обоями во время ремонта.

С подробностями и особенностями ремонта можно ознакомиться ЗДЕСЬ